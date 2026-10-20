Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков подава оставка

К метът на Горна Оряховица Николай Рашков обяви, че подава оставка. Той съобщи решението си във видеообръщение, публикувано в личния му профил в социалните мрежи.

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„Това не е отстъпление, а крачка назад и подготовка за следващите избори“, заяви Рашков.

Оставката идва на фона на продължилия повече от три години казус с установен конфликт на интереси при покупка на общински имот, предава NOVA.

Как се стигна до казуса

Случаят започва след избирането на Рашков за кмет, когато неговият опонент на местните избори Добромир Добрев подава жалба. По нея е сезирана тогавашната Комисия за противодействие на корупцията.

След няколко съдебни производства в Административния съд във Велико Търново и във Върховния административен съд през това лято е потвърдено окончателно наличието на конфликт на интереси при закупуването на общински имот.

Развитието на казуса беше съпроводено от протести в подкрепа на Рашков. Общинската избирателна комисия също разгледа въпроса за прекратяване на правомощията му, но тогава не беше събрано необходимото мнозинство за приемане на решение.

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Какво следва след оставката

Оставката е обявена преди насроченото за 11 ноември съдебно заседание във Върховния административен съд. Предстои да стане ясно как решението на Рашков ще се отрази на процедурата по прекратяване на кметските му правомощия и на евентуалното провеждане на частични местни избори.

Общинската избирателна комисия трябва да се събере, за да разгледа случая и да предприеме действия съобразно закона.

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Към момента няма официално потвърждение кой ще изпълнява длъжността кмет след оттеглянето на Рашков. Сред спряганите имена е това на заместник-кмета Петя Иванова, но информацията не е официално потвърдена.

Предстои компетентните институции да уточнят следващите стъпки по процедурата.