Прокуратурата разследва случая със загиналата работничка в „Мини Бобов дол“

Окръжната прокуратура в Кюстендил разследва смъртта на 57-годишна работничка, загинала при трудов инцидент в Централната обогатителна фабрика в Бобов дол. Досъдебното производство трябва да изясни причините за смъртта и дали са допуснати нарушения на правилата за безопасност.

Работничка загина при трудова злополука в „Мини Бобов дол“

Инцидентът е станал на 18 октомври 2026 г. по време на работния процес. По данни на прокуратурата жената е работила на гумена транспортна лента.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Извършени са оглед на местопроизшествието и аутопсия. Назначени са съдебномедицинска и съдебнохимическа експертизи. Разпитват се свидетели, а от дружеството е изискана документация.

Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Кюстендил.