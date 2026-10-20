Мъж загина при челен сблъсък на околовръстния път на Пловдив

М ъж е загинал при тежка катастрофа на околовръстния път на Пловдив в посока Брестник. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 около 10:00 ч., съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

По предварителна информация фирмен микробус се е блъснал челно в товарен автомобил по време на изпреварване. Екип на Спешната помощ е констатирал смъртта на шофьора на буса. Тялото му е било извадено с помощта на специализирана техника на пожарната.

На място работят полицаи, които извършват оглед на произшествието. Движението в участъка е пренасочено по обходни маршрути.