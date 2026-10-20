Бебе стана хит в мрежата с уникална „поза за релакс“ минути след раждането си

А ко някой се е родил с пълното право да се гордее, това определено е това дете.

Потребителите в социалните мрежи се разнежиха на видеоклип с бебе, което демонстрира истински характер още от първите си секунди.

Видеоклипът, споделен от документалист, базиран в Кайро, показва малкото човече, все още покрито с верникс казеоза (восъчнобелия защитен слой върху кожата на новородените). Детето е легнало с кръстосани крака и с ръце зад главата – поза, която може да бъде описана единствено като пълно спокойствие и релакс.

Въпреки че снимките и видеата на бебета по принцип предизвикват много любов, това конкретно видео предизвика истински възторг.

„Това новородено бебе се появи на бял свят напълно освободено от стрес“, коментира един от потребителите, след като вижда клипа.

„Родих се и вече съм изтощен. Трябва да се отпусна“, шегува се друг в коментарите.

Baby goes viral for his extreme relaxation minutes after being born. https://t.co/NcwPOCGN2B — Massimo (@Rainmaker1973) October 17, 2026

Самият лекар е написал към видеото краткото: „Кралят на бебетата“.

Разбира се, това не е единственият случай, в който новородено става интернет сензация заради необичайно поведение. По-рано тази година друго бебе открадна вниманието на мрежата, след като беше заснето как хваща стетоскопа на лекаря само минути след раждането си (при това с доста сериозно и хич неразвеселено изражение).

Тогава популярният клип накара хората да се шегуват, че детето вече самостоятелно е избрало бъдещата си професия и със сигурност ще стане лекар.