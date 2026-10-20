„Не съжалявам“: Памела Андерсън с откровение за остаряването, модата и свободата

П амела Андерсън продължава да пренаписва правилата на червения килим. Актрисата се появи на годишната галавечер на Музея на Академията (Academy Museum Gala) в Лос Анджелис на 17 октомври 2026 г., залагайки на изискан романтизъм в стила на класическия Холивуд, пречупен през нейния модерен усещане за естественост, съобщи People.

59-годишната икона стъпи на червения килим с тоалет от две части на Carolina Herrera - класическа бяла копринена риза, съчетана с пищна зелена пола от колекцията на марката за пролет 2027 г. За Beauty визията си тя отново остана вярна на новото си верую: минимален грим, който подчертава естествената ѝ красота, и коса, оформена в емблематични букли, вдъхновени от мюзикъла "Sweet Charity" от 1969 г.

Елегантното ѝ излъчване бе допълнено от луксозни лабораторни диаманти от марката Pandora - колие от 19,75 карата и обеци от 4 карата.

„Има нещо толкова романтично в това да се премениш официално. Исках да уловя това класическо холивудско усещане. Винаги се притеснявам на подобни събития, затова малко закачливост помага да отпусна напрежението. Малко блясък може напълно да промени начина, по който се чувстваш“, сподели Андерсън.

Pamela Anderson Reflects on Her Style Evolution and Finding Freedom in Fashion: ‘No Regrets’ (Exclusive) https://t.co/M5xtfY6Zje — People (@people) October 19, 2026

Свободата да бъдеш себе си и отхвърлянето на клишетата

През последните години Памела Андерсън се превърна в истински символ на естественото остаряване и отказа от тежкия холивудски грим. Тя споделя, че с напредването на възрастта се чувства все по-свободна да следва собствения си инстинкт, вместо да се съобразява с чуждите очаквания.

„Има истинска свобода в това да не се чувстваш длъжен да бъдеш нищо друго, освен самия себе си. Все още обичам да се глася и да празнувам модата, но вече не изпитвам нужда да композирам сложно нещата. Научих се да се доверявам повече на себе си. Понякога най-простите неща са най-красиви“, откровена е тя.

Актрисата подчертава, че с годините е спряла да се слага в каквито и да било рамки: „Нямам съжаления. Днес повечето дни предпочитам нещо съвсем просто, а в други искам малко блясък. Не е нужно да се поставяме в кутии“.

Сантименталната стойност на бижутата

За Андерсън бижутата са нещо много повече от червен килим и скъпи камъни - те са носители на лични спомени. Като посланик на Pandora, тя споделя, че най-ценните вещи за нея остават подаръците от най-близките: „Синовете ми направиха гривна с талисмани, а аз направих такава за майка ми. Това са нещата, които остават с теб. Става въпрос за спомени, любов и хората, които правят нещо наистина значимо“.

Тя признава, че обича да носи едни и същи диамантени обеци на различни събития, тъй като свързва с тях хубави моменти.

„Благодарна съм, че съм изживяла толкова много различни животи. И мисля, че всяка глава от живота ми се е отразила на начина, по който се обличам. Но сега е време просто да сияем“, шегува се Памела.