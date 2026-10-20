Откриха отломки на поразения „Челси 3“, българските служби проверяват произхода им

О тломки са открити на борда на кораба „Челси 3“, който беше поразен от безпилотни летателни апарати в Черно море. Фрагментите ще бъдат анализирани от българските служби, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев пред журналисти в Калояново.

На този етап все още не е категорично потвърдено дали намерените фрагменти са именно от безпилотен летателен апарат. Предстоят експертизи, които да установят точния им произход.

Не са открити боеприпаси и радиация на борда на кораба "Челси 3"

Плавателният съд беше изтеглен на буксир до пристанище Бургас и акостира там в събота сутринта. Операцията по изтеглянето му беше сложна и рискована, а разходите за България възлизат на около 200 000 евро.

Страната ни може да потърси възстановяване на средствата чрез застраховки и искове към корабособственика. Предвижда се и възможност за независимо разследване на атаката.

По думите на Пеев задълженията на ръководеното от него министерство са били да организират и координират операцията.

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При огледа на кораба са установени сериозни повреди на три места по корпуса. Първоначалните проверки не са установили боеприпаси на борда, нито наличие на радиация.

Към момента няма категорични данни за произхода на дроновете, поразили плавателния съд, както и за това кой стои зад атаката. Предстоящият анализ на откритите фрагменти може да даде допълнителна информация за използваните безпилотни апарати.

Корабът „Челси 3“ беше атакуван с дронове в Черно море на 13 октомври. Тогава екипажът беше евакуиран, а осем души бяха откарани в болница за медицинска помощ.

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"Няма намаление на корабния трафик на пристанищата Варна и Бургас в месеца на военните действия", коментира още министърът на транспорта и съобщенията. По думите му статистиката сочи дори леко увеличение.

"Ефектът от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, ще бъдат наблюдавани в бъдеще", посочи Пеев.

Той допълни, че правителството работи усилено, за да осигури условия за износ за зърнопроизводителите. Обсъжда се жп прелез, разработваме различни мерки, за да осигурим оптимални условия, допълни министърът.