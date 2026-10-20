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Скандал в Холивуд: Заведоха дело срещу Джордж Клуни за фалшиви разследвания

Либийски магнат твърди, че разследващата организация на актьора разпространява фалшиви новини и прилага двойни стандарти

20 октомври 2026, 11:45
Скандал в Холивуд: Заведоха дело срещу Джордж Клуни за фалшиви разследвания
Източник: БТА

Х оливудската звезда Джордж Клуни и неговата организация за защита на човешките права The Sentry попаднаха в центъра на сериозен съдебен скандал. Либийският стоманен магнат Ахмед Гадала заведе дело срещу 65-годишния актьор, обвинявайки го в откровено лицемерие, клевета и незачитане на същите журналистически стандарти, за които Клуни яростно се бори, когато става въпрос за личния му живот, пише Page Six.

Според доклад на вестник The Telegraph, 46-годишният бизнесмен твърди, че организацията на Клуни е публикувала мащабен доклад с „напълно неверни“ и недоказани обвинения, нанасящи огромни щети върху бизнеса и репутацията му.

Обвинения в пране на пари

В съдебните документи Гадала посочва, че The Sentry го е обвинила пред света в редица тежки престъпления, без да направи елементарна проверка на фактите и без да публикува неговата официална позиция:

„Твърдят, че съм финансирал нападението на военен лидер срещу столицата на собствената ми страна с откраднати публични средства, че съм плащал на руските наемници от „Вагнер“, че незаконно контролирам три либийски банки за пране на пари и че участвам в контрабанда на бойни дронове в нарушение на ембаргото на ООН“, се казва в исковата молба.

Освен това организацията на Клуни е поискала от Европейския съюз да наложи международни санкции на бизнесмена, което би довело до ареста му в Либия.

Двойните стандарти на Холивуд

Ахмед Гадала подплатява обвиненията си срещу Клуни, цитирайки негови публични изказвания през годините. Актьорът неведнъж е атакувал медиите за „опасно“ и „неотговорно“ съобщаване на небивалици по адрес на семейството му и съпругата му Амал.

„Когато ставаше дума за фалшиви новини за неговото собствено семейство, съоснователят на The Sentry приложи съвсем различен аршин“, се изтъква в съдебните документи.

Гадала напомня случая с британския таблоид Daily Mail, който бе принуден да изтрие статия за Клуни и да му се извини публично, след като актьорът ги обвини в липса на проверка на фактите с думите: „Винаги има една константа, когато някой бъде хванат в грешка - опитът за прикриване винаги е по-лош от самия жест“.

Джордж Клуни основа The Sentry през 2016 г. заедно с Джон Прендъргаст, с цел да разкрива военни престъпления, корупция и пране на пари в разбъркани региони. През същата година той и Амал създадоха и фондацията Clooney Foundation for Justice. До момента представители на актьора отказват коментар по заведеното дело.

Източник: Page Six    
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