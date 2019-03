"Шокирани сме. Не знаем какво да мислим. Медиите казват, че го е планирал дълго време. Очевидно не е бил с ума си”. Така Мари Фицджералд, баба на терориста Брентън Тарант, коментира жестоките нападения в две джамии, при които бяха убити 50 души.

"След презокеанските пътувания се промени напълно. Вече не беше момчето, което познаваме”, заявява възрастната жена, цитирана от NOVA.

И днес в много държави по света имаше церемонии в памет на жертвите. Някои от тях са чужденци, като семействата им тепърва разбират, че близките им са в списъците с убитите.

Сред жертвите са и съпругът на Амбър – Наим, както и 21-годишния й син.

"Първо, не исках да казвам на никого, че Наим е сред убитите. После нямаше как и казах. За съжаление е той”, казва почернената жена.

Имамът на втората джамия, атакувана от терориста, е сред оцелелите. Той вярва, че кървавото нападение няма да разцепи обществото на островната държава.

"Няма проблем в това, че ти вярваш в едно, а аз вярвам в друго. В края на краищата, всички сме човешки същества. Ние сме най-доброто творение на Господа. Трябва да живеем заедно и в мир”, заявява Ибрахим Абделхаим.

Тази неделя в християнските храмове в Нова Зеландия, молитвите бяха за душите на загиналите в джамиите.

Някои от ранените все още са с в критично състояние. Нова Зеландия остава в най- високо ниво на тревога.

По-рано днес полицията в Нова Зеландия затвори летището в град Дънидин заради подозрителен пакет, открит на една от пистите съобщава АФП.

Според разследващите трагедията стрелецът е живеел именно в градчето Дънидин.

След обявяването на тревогата само няколко пристигащи полета са били отклонени и са кацнали на съседни летища, близо до югоизточния град.

А броят на жертвите на нападението срещу две джамии в новозеландския град Крайстчърч достигна 50,

след като полицията откри още едно тяло в една от джамиите, предадоха Ройтерс и ДПА.

Ранените са също 50, от тях 36 остават в болницата. Двама души са в критично състояние.

