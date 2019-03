Н овозеландските власти потвърдиха за смъртта на 49 души и 20 тежко ранени при стрелбата, открита в две джамии в Крайстчърч, предава AFP, цитиран от "Фокус".

Терористът, който стреля в две джамии в Нова Зеландия, е носел камера на главата си и е излъчвал на живо в интернет действията си. На кадрите се вижда как се подготвя, качва се в колата си и тръгва към целите си, пише „Ройтерс”. На седалката до шофьорската има оръжия. На видеото, което се разпространява, се чува, че в колата звучи сръбска музика.

"Ясно е, че сега това може да бъде описано само като терористично нападение. От това, което знаем, изглежда, че е добре планирано", обяви министър-председателят на Нова Зеландия Джасинда Ардърн, която по-рано направи обръщение към нацията за случващото се, като подчерта, че то е вкарало страната в "едни от най-мрачните й дни“.

"Две взривни устройства, свързани със заподозрени превозни средства, вече са открити и обезвредени“, допълни новозеландският премиер.

Междувременно стана ясно, че новозеландските власти са повдигнали обвинение за убийство на един от четиримата задържани за стрелбата, предава AFP. "Мъж на възраст под 30 г., е обвинен в убийство и ще се яви в съда в Крайстчърч утре“ (събота, 16 март – бел.р.), съобщиха местните правоохранителни органи.

Нападателят, който откри стрелба в две джамии в новозеландския град Крайстчърч по време на следобедна молитва, е крайнодесен екстремист с австралийско гражданство. Това обяви министър-председателят на Австралия Скот Морисън.

Морисън обаче отказа да разкрие допълнителна информация за самоличността му, като подчерта, че разследването се води от полицията в Нова Зеландия.

Междувременно стана ясно, че върху оръжията на австралийския терорист Брентън Тарант, който участва в атаката, има множество надписи на сръбски език, както и на кирилица, предаде Ройтерс.

От снимки, които се разпространяват в социалните мрежи, взети от неговия профил преди да бъде изтрит, се виждат ситно изписани на латиница и кирилица известни битки срещу Османската империя през последните близо 600 години, включително две, свързани с България. Изброени са и имена на лидери и военачалници - от черногорци до руски адмирал - които са водили някои от тези сражения.

На пълнители за автомат, които той е публикувал в профила си в "Туитър", се виждат надписи "Шипченски проход 1877-78" и "Битка при Булаир 1913 г.", която е едно от известните победни сражения на българската армия по време на Балканската война близо до Мраморно море.

Става въпрос за Боя при Булаир от 8 февруари 1913 г. между българската Седма пехотна рилска дивизия под командването на генерал-майор Георги Тодоров, и османските дивизии „Мюретеби“ и 27-а пехотна под командването на Али Фетхи Окяр, образуващи 10-и турски корпус. „Това е най-голямата битка на Втората балканска война, в която България нападна бившите си съюзници Сърбия и Гърция. Османците експлоатираха ситуацията, за да завземат стара територия от българите“, обяснява британският вестник Daily Mail.

На оръжието и пълнителите се четат още името на принц Фружин – синът на на цар Иван Шишман (1371-1395), и който се бори срещу османците преди падането на Втората българска държава.

Some of the shocking images the self-identified shooter @BrentonTarrant posted to his twitter before opening fire inside a mosque in #Chrstchurch, #NZ pic.twitter.com/nVFQp4Ibgb — Daniel James (@dulhunty) 15 март 2019 г.

Около врата си Тарант е носил и нацисткия символ "Черно слънце". Върху пълнителите има надписи за сръбския княз Стефан Лазар, който загива при битката с турците на Косово поле през 1389г. Има и надпис за битката при Виена от 1683 година, когато градът е под османска обсада. Тогава се слага край и на османските завоевания в Европа.

Брентън Тарант е на 28 години, родом от Австралия. Преди да открие стрелбата в джамия в новозеландския град Крайстчърч, Тарант публикува свой манифест в Туитър. Неговото заглавие е "Великата замяна" и представлява 37 страници, в които стрелецът обяснява мотивите си. Той се определя като обикновен бял мъж от Австралия от бедно семейство от работническата класа. "Аз имах обикновено детство, без сериозни проблеми," пише той, след което допълва, че няма университетско образование, поради липса на интерес към подобни неща. Тарант обяснява мотивите си за атаката по следния начин: "Най-вече искам да покажа на нашествениците, че нашите земи никога няма да са техни, че нашите отечества са си наши, докато там живее бял човек. Те никога няма да превземат земите ни и няма да ни изместят!" Тарант пише също:

"Това е терористична атака. Но аз смятам, че е партизанска акция срещу окупаторска сила... Аз съм просто един обикновен бял мъж, решил да изяви позиция." В манифеста му е споменато и използването на огнестрелни оръжия. Атентаторът иска да провокира още по-ожесточен дебат в САЩ относно правата за притежание на оръжие. Той изказва надежда страната да бъде обхваната от гражданска война, която да доведе до нейния "разпад". Тарант пише, че е сподвижник на Тръмп, за когото мисли, че е "символ на възродената идентичност на бялата раса и нейната обща цел.

The scene outside a mosque in Christchurch, New Zealand where a shooting has taken place



More on @business: https://t.co/4iKTLBiA1S pic.twitter.com/CVe9tAvs1K — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 15 March 2019

Във връзка с нападенията бяха задържани четирима души.

The acts committed by Brenton Tarrant in Christchurch New Zealand is nothing short of RIGHT-WING TERRORISM.



It's only been 3 months into 2019 for blood to have spilled and lives lost at the hands of someone radicalized by hate speech from the far-right. pic.twitter.com/RHxyc6UXDf — shaun🌹 (@supershaun16) 15 март 2019 г.

"Четирима са в ареста, трима от тях са мъже, има една жена“, поясни представител на правоохранителните органи. Съгласно думите му, полицията е открила и обезопасила експлозиви, прикрепени към превозните средства на нападателите.

По-рано през деня бе съобщено за видеозаписи, за които се твърди, че са направени от нападателя. Смята се, че са достоверни. На автоматите на мъжа с бяла боя са написани имената на терористи, нападнали други джамии. Профилът на стрелеца беше закрит от Туитър.

По-рано днес свидетели разказаха, че мъж в камуфлажно облекло, носещ автоматична пушка, открил безразборна стрелба в джамията "Ал Нур".

Премиерът Джасинда Ардърн нарече случилото се днес "един от най-мрачните дни в историята на Нова Зеландия", допълва АП.

Това е необичаен и безпрецедентен акт на насилие, посочи тя. По думите й много от хората в джамията вероятно са мигранти.

"Нова Зеландия е техният дом. Те би трябвало да са в безопасност тук. В Нова Зеландия няма място за екстремно насилие", подчерта Ардърн.

"This is one of New Zealand's darkest days... There is no place in New Zealand for such acts of extreme and unprecedented violence."



Prime Minister Jacinda Arden speaks after Christchurch mass shooting - live updates: https://t.co/CLdzBLwimp pic.twitter.com/8Tdk8MBULp — CNN International (@cnni) 15 March 2019

Мъж стреля с автомат в центъра на Брюксел

Атентаторът от Страсбург с 27 присъди, от 10-годишен е с досие

Междувременно министър-председателят Джакинда Ардърн обяви, че нивото на заплахата за сигурността е повишено до "високо".

"Засилихме сигурността по границата, на летищата. Всъщност на всяко ниво имаме повишен отговор", увери новозеландският премиер.

Към 9.30 часа няма данни за загинали български граждани при нападението в Нова Зеландия, съобщиха от Министерството на външните работи.

По информация на българското посолство в Канбера към 9.30 часа българско време няма данни за загинали български граждани при стрелбата срещу двете джамии в Нова Зеландия. От МВнР уточняват, че мисията ни е в постоянен контакт с новозеландските власти, които извършват проверка на самоличността на извършителите и пострадалите. При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството в Канбера на следните телефони: + 612 62 86 97 00 и + 614 38 00 51 87.

Източник: БГНЕС

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram