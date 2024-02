Бившият президент на Монголия се подигра на Путин и Русия

М онголският президент Цахиагийн Елбегдорж, който заемаше президентския пост от 2009 и 2017 г., се подигра с руския държавен глава Владимир Путин и начина, по който той се опитва да използва историята, за да оправдае нахлуването си в Украйна, съобщава "Фокус".

Путин често е използвал обсъждането на историческите граници, за да оправдае своята инвазия, твърдейки, че Русия има право над територията на Украйна, въпреки че тя е независима държава, посочва "Бизнес инсайдър".

Цахиагийн Елбегдорж обаче се подигра с аргументите на Путин. Той сподели в X карти, показващи колко обширна е била Монголската империя, която някога е контролирала и голяма част от територията, която днес заема Русия.

"След интервюто на Путин намерихме монголски исторически карти. Не се безпокойте. Ние сме мирна и свободна нация“, написа Елбегдорж.

Разпространените от него карти показват и колко малка е била Русия през XV век.

Днес Монголия, разположена между Китай и Русия, е по-малка държава, но все още е една от най-големите по отношение на общата площ. Монголското правителство не подкрепя руското нахлуване в Украйна, въпреки че не го осъжда категорично.

Лично Елбегдорж обаче открито изрази подкрепата си за Украйна.

"Демокрациите по света трябва да се обединят с още по-голяма решимост, за да заявят, че свободата не подлежи на преговори, и да дадат на Украйна оръжията, от които се нуждае, за да победи", написа той през февруари 2023 г.

"Знам, че Путин не търпи свободата. Говорил съм с него много пъти. Той презира различията и конкуренцията. Той се страхува от свободна Украйна. Той е самовлюбен и не иска да вижда по-успешни и проспериращи съседи", заяви Елбегдорж.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK