Бивш съветник във Федералния резерв на САЩ е арестуван, доносничил на Китай

Б ившият старши съветник на Федералния резерв на САЩ Джон Харолд Роджърс е арестуван по обвинение в заговор за "кражба на търговски тайни" от Федералния резерв в полза на Китай, съобщиха от министерството на правосъдието, предаде Ройтерс.

Твърди се, че Роджърс, който е работил като старши съветник в отдела за международните финанси от 2010 г. до 2021 г., е изнесъл поверителна информация с китайски съучастници, които са работили за разузнавателния апарат на Китай.

A former senior advisor to the Federal Reserve, John Harold Rogers, has been arrested for allegedly conspiring to steal trade secrets for the benefit of the People's Republic of China.



While in China, he secretly shared the stolen information during secret meetings in hotel… pic.twitter.com/LkpD5LpgBd