Шпионаж в Бъкингам: Истината за кралица Елизабет II и руския агент

К ралица Елизабет II е била държана в неведение в продължение на десетилетие за руски шпионин, който е проникнал в домакинството ѝ и е бил един от най-висшите ѝ съветници, според новоразсекретени документи на МИ5.

През 1964 г. сър Антъни Блънт, уредник на картините на покойната кралица и изтъкнат историк на изкуството, най-накрая признава, че е бил съветски агент от 30-те години на ХХ в. Той е бил вербуван още като студент в Кеймбридж и е бил член на най-известната шпионска група на ХХ в. - „Кеймбриджската петорка“.

Като високопоставен служител на MИ5 по време на Втората световна война Блънт е предал огромно количество секретни разузнавателни данни на своите ръководители от КГБ.

МИ5 и правителството му позволяват да запази позицията си в центъра на британската институция, като се опасяват от голям скандал, ако бъде уволнен и истината стане публично достояние.

Когато през 70-те години на миналия век на кралицата най-накрая е разказана цялата история, тя приема всичко „много спокойно и без изненада“. Историята е разкрита в разсекретени досиета на МИ5, предадени на Националния архив в Кю, Западен Лондон.

Решението най-накрая да разкажат на кралицата през 1973 г. идва, след като Блънт се разболява тежко от рак и те се притесняват, че журналистите ще разкрият истината след смъртта му.

През февруари 1973 г. министър-председателят Едуард Хийт дава указания на сър Мартин Чартис, личен секретар на кралицата, да информира монарха.

На 19 март генералният директор на МИ5 Майкъл Ханли съобщава, че секретарят на кабинета сър Бърк Тренд му е показал „лично ръкописно писмо“ от сър Мартин, в което се потвърждава, че най-накрая ѝ е било съобщено.

Ханли отбелязва: „Чартис пише, че е разговарял с кралицата за случая Блънт. Тя прие всичко много спокойно и без изненада.“ Той също така предполага, че кралицата винаги е имала подозрения за Блънт.

По-рано през годината Ханли е отишъл в Бъкингамския дворец и е разговарял със сър Мартин, за да настоява да бъдат прекъснати всички връзки с Блънт.

Сър Мартин обаче отказал, като казал, че няма смисъл, тъй като длъжността на Блънт така или иначе е на привършване.

Ханли докладва: „Чартис смяташе, че кралицата не знае и не виждаше полза да ѝ каже за това сега; това само щеше да увеличи тревогите ѝ, а и нищо не можеше да се направи по въпроса."

Файловете изглежда подсказват, че контактите между МИ5 и двореца по отношение на Блънт са били спорадични въпреки признанието му през 1964 г.

Сър Алек Дъглас-Хоум, министър-председател през 1963 и 1964 г., също не е бил информиран за признанието на Блънт.

Накрая Блънт е разобличен от министър-председателя Маргарет Тачър в изявление на общините през 1979 г. Той умира през 1983 г. на 75-годишна възраст, след като е лишен от рицарското си звание.

Досиетата се публикуват преди откриването през пролетта на нова голяма изложба, наречена „MИ5: Официални тайни“, посветена на работата на службата за вътрешна сигурност.

За първи път в 115-годишната история на MИ5 се осъществява подобно сътрудничество при организирането на изложба.

Експонатите, които ще бъдат показани в Националния архив, ще включват доклад от интервюто на Блънт, в което той най-накрая си признава, след като служителят на МИ5 Артър Мартин го изправя пред свидетелските показания на Майкъл Стрейт, млад американец, когото Блънт е вербувал да работи за руснаците през 30-те години на миналия век.

В колекцията ще бъдат включени също така разказът от първа ръка за признанието на Ким Филби през 1963 г., документи, свързани с миналите дейности на шпионската петорка от Кеймбридж, и интересът на MИ5 към актьора Дирк Богард.

Генералният директор на МИ5 сър Кен Маккалъм заяви: „За нас е удоволствие да си партнираме с Националния архив, за да споделим нашата история чрез „MИ5: Официални тайни“.

„Макар че голяма част от нашата работа трябва да остане тайна, тази изложба отразява нашия постоянен ангажимент да бъдем открити навсякъде, където можем.“

Марк Дънтън, историк в Националния архив и куратор на MИ5: Официални тайни, заяви: „Радостта от досиетата на MИ5 е, че много от тях могат да бъдат прочетени като увлекателен шпионски роман.

„Разликата е, че това са автентични, официални документи, които ни дават богати пластове от подробности за известни шпионски случаи.“

Документите, публикувани по силата на Закона за служебните тайни, разкриват също така, че идеалният шпионин по време на Втората световна война не би трябвало да бъде нито твърде нисък, нито твърде висок - тъй като и двете се открояват твърде много.

Бележката разкрива и други идеални качества, търсени в т.нар. наблюдател през 1939 г. - точно когато започва войната на Великобритания срещу нацистите.

Идеални качества

По онова време тайните служби търсят мъже, които могат дискретно да следят заподозрени лица и да докладват за това, което са замислили.

На новобранците се обяснява, че работата не е толкова проста, колкото да носиш тренчкот, трибагреник и фалшиви мустаци като по филмите.

Всъщност фалшивото окосмяване по лицето не се препоръчваше, а читателите бяха предупреждавани: „Използването на маскировка на лицето не се препоръчва.

„Тя може да се счита за съществена във филмите за тайните служби, но на практика е за осъждане.

„Фалшивите мустаци или брада лесно се откриват, особено под светлините на ресторант, кръчма или влак в метрото.“

Документът продължава: „Идеалният наблюдател не трябва да е по-висок от метър и седемдесет или метър и осемдесет на височина, като изглежда колкото се може по-различно от полицай.

„Грешка е да се използват мъже, които са твърде ниски, тъй като те са също толкова забележими, колкото и високите мъже.

„Наблюдателят трябва да бъде по-скоро невзрачен тип: доброто зрение е от съществено значение, както и добрият слух, тъй като често е възможно да се подслуша разговорът на заподозрения.

„Той трябва да бъде активен и бдителен, тъй като често се случва заподозрян да се качи набързо или да слезе от бързо движещо се превозно средство.

„Преди всичко наблюдателят трябва да е с бърза мисъл, способен да действа в кратък срок.

„Наблюдателят трябва да се адаптира към мястото, в което е призован да наблюдава, напр. трябва да носи стари дрехи, шапка, гащеризон и т.н. в бедняшките квартали и да бъде по-добре облечен за Уест Енд, където често му се налага да влиза в хотели, жилищни блокове или административни сгради.

„Накратко, задачата на наблюдателя е да се държи така, че да не предизвиква ненужно внимание от страна на местните жители.“

Антъни Блънт е помощник на началника на контраразузнаването в МИ5.

Преди да стане историк на изкуството, той е вербуван като съветски агент в университета в Кеймбридж през 30-те години на миналия век. През 1964 г. Блънт признава, че е бил двоен агент, а през 1979 г. е разкрит от тогавашния министър-председател Маргарет Тачър.

Британският дипломат Гай Бърджис започва да предоставя информация на Русия през 1936 г. по време на работата си в Би Би Си.

През 1951 г. той бяга от Обединеното кралство, след като е отзован от поста си в британското посолство във Вашингтон. Пет години по-късно, заедно с Маклин, той заявява на среща с пресата, че са живели в Москва като комунисти.

Журналистът Ким Филби е вербуван в МИ6 от Гай Бърджис, където става ръководител на контраразузнавателните операции по време на Втората световна война.

През 1949 г. Филби е изпратен във Вашингтон, за да стане главен офицер за връзка на МИ6 между Великобритания и САЩ. Той е освободен от задълженията си през 1951 г. По-късно, през 1963 г., той бяга в Съветския съюз.

