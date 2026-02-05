България

Почина легендарният български комик Илия Цоцин

Десетилетия наред той радваше хората с таланта си

5 февруари 2026, 12:17
Почина легендарният български комик Илия Цоцин
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 85-годишна възраст почина легендарният български комик Илия Цоцин. Тъжната новина съобщиха негови близки и колеги в социалните мрежи.

Десетилетия наред той радваше хората с таланта си.

"Днес ни напусна моят дядо - актьорът и комик Илия Цоцин. Благодарен съм, че беше част от живота ми и винаги беше до мен в най-важните ми моменти. Почивай в мир", посочи неговият внук.

"Илия Цоцин - прекрасен човек, комик и ДЯДО  Обичаме те, завинаги ще останеш в нашите сърца. Почивай в Мир", написа и внучката му. 

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, макар самият той да смята това за случайност, тъй като майка му временно напуска София, за да гостува на баба му.

Кариерата му започва на сцената на Музикалния театър с постановката "Къщичка от карти". През 80-те години е актьор към "Концертна дирекция", но широка популярност печели от телевизионни предавания на БНТ.

Завършил ВИТИЗ, Цоцин създава един от най-обичаните комедийни дуети в България с Петър Добрев. Двамата се срещат като студенти и започват да представят скечове по време на студентска бригада в Перущица. В продължение на десетилетия остават неразделни на сцената, водят предаването "Насред село тъпан бие" по БНТ и гастролират в България и чужбина, включително заедно с Лили Иванова и други известни артисти.

"На нас ни викаха халтураджии," спомня си Цоцин за отношението към артистите извън театъра, уточнявайки, че работата им често е била възприемана като "по-ниска“ заради участието им в телевизионни програми, концерти и вариетета.

Въпреки това публиката ги обичаше и се смееше до сълзи на техните комични диалози, като незабравими остават сценките от "Сем. Тъпанчеви".

Илия Цоцин оставя след себе си десетилетия смях и забавление, които ще останат завинаги в сърцата на българската публика.

Илия Цоцин
Последвайте ни
„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Звездите от „Спасители на плажа“ Кармен Електра и Бранде Родерик впечатлиха с обща поява

Звездите от „Спасители на плажа“ Кармен Електра и Бранде Родерик впечатлиха с обща поява

Европа под обсада: Бурята „Леонардо“ сее смърт на юг, леден капан парализира Германия

Европа под обсада: Бурята „Леонардо“ сее смърт на юг, леден капан парализира Германия

Почина легендарният български комик Илия Цоцин

Почина легендарният български комик Илия Цоцин

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Renault ще използва китайски е-мотори с цел контрол на маржовете

Renault ще използва китайски е-мотори с цел контрол на маржовете

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Свят Преди 18 минути

Дейсън Гарнър, майка на 2-годишен син, казва, че сега е изправена пред съдебни такси и адвокатски хонорари, след като току-що се е върнала на работа от майчинство

<p>Стратегията на &quot;лудия човек&quot;: Какво би било въздействието от&nbsp;атака на&nbsp;САЩ&nbsp;срещу Иран</p>

Сценариите след евентуален удар на САЩ върху Иран и регионалните последици

Свят Преди 21 минути

Каквото и да се случи след евентуална атака срещу Иран, укрепване на режима или вътрешни смутове, регионът ще пострада

"Интимност на показ": Претърсват гинекологични кабинети в София, намериха камера в един от тях

"Интимност на показ": Претърсват гинекологични кабинети в София, намериха камера в един от тях

България Преди 45 минути

Пари, любов и голям обрат в живота – кои зодии ще получат всичко

Пари, любов и голям обрат в живота – кои зодии ще получат всичко

Любопитно Преди 51 минути

Неочаквани обрати, финансови промени и романтични шансове очакват зодиакалните знаци

Защо всеки трети българин очаква парите му да свършат?

Защо всеки трети българин очаква парите му да свършат?

България Преди 59 минути

Ново проучване на „Евробарометър“ разкрива опасна вълна от песимизъм в България. Докато Европа се стабилизира, всеки трети у нас очаква стандартът му на живот да се срине, а българските мъже се оказват значително по-тревожни за портфейла си от жените

Милано/Кортина 2026: Кои са 20-те българи, от които чакаме олимпийски триумф?

Милано/Кортина 2026: Кои са 20-те българи, от които чакаме олимпийски триумф?

България Преди 1 час

Най-много състезатели имаме в биатлона - 4 при мъжете и 4 при жените

Граната избухна в дома на популярен сръбски фолкпевец, има арестуван

Граната избухна в дома на популярен сръбски фолкпевец, има арестуван

Свят Преди 1 час

Задържаният е на 32 години

Войната в Украйна: Втори ден на преговори в Абу Даби, Зеленски разкри броя на загиналите войници

Войната в Украйна: Втори ден на преговори в Абу Даби, Зеленски разкри броя на загиналите войници

Свят Преди 1 час

Украйна, Русия и САЩ провеждат втори ден разговори в Абу Даби, докато боевете продължават почти четири години след пълномащабното нахлуване на Москва в съседната ѝ държава

Отново частично бедствено положение в община Ардино, пътят между 6 села е затворен

Отново частично бедствено положение в община Ардино, пътят между 6 села е затворен

България Преди 1 час

Полиция не допуска преминаването през залетия мост

Ново проучване: 4 от 10 случая на рак могат да бъдат предотвратени

Ново проучване: 4 от 10 случая на рак могат да бъдат предотвратени

Свят Преди 1 час

Анализът изследва 36 вида рак в 185 държави и свързва днешните диагнози на рак с това колко разпространени са били определени рискови фактори преди около десетилетие

Снимката е илюстративна

Лекарството ви не действа поради тази грешка

Свят Преди 1 час

Чистата, негазирана вода остава „златният стандарт“ при прием на медикаменти. Разгледахме причините, поради които кафето, чаят, млякото и газираните напитки могат да бъдат опасни за вашето здраве

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

България Преди 1 час

КЕВР и институциите започват проверки

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Свят Преди 1 час

И двамата лидери представиха свои версии за обсъденото, но от прочита на китайския президент става ясно, че въпросът за острова е бил в центъра на разговора

Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал

Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал

Свят Преди 1 час

“Предполагаме, че страните по Новия договор СТАРТ вече не са обвързани от никакви задължения или симетрични декларации в контекста на договора", каза руското министерство на външните работи

Бил Гейтс

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Свят Преди 1 час

,

Полша: Руски шпионин в министерството на отбраната?

Свят Преди 1 час

Полша арестува служител на Министерството на отбраната на страната по обвинения, че е шпионирал в полза на Русия

Всичко от днес

От мрежата

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Документалният филм за Мелания Тръмп с рекордно нисък рейтинг! Превръща се в касов провал

Edna.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Иван Иванов преди Купа "Дейвис": Нашите шансове са по-големи на клей, свикнал съм с настилката

Gong.bg

Александър Василев преди Белгия: Тонусът и атмосферата в отбора са страхотни

Gong.bg

Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

Nova.bg

Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в 6 села от община Ардино

Nova.bg