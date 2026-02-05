Н а 85-годишна възраст почина легендарният български комик Илия Цоцин. Тъжната новина съобщиха негови близки и колеги в социалните мрежи.

Десетилетия наред той радваше хората с таланта си.

"Днес ни напусна моят дядо - актьорът и комик Илия Цоцин. Благодарен съм, че беше част от живота ми и винаги беше до мен в най-важните ми моменти. Почивай в мир", посочи неговият внук.

"Илия Цоцин - прекрасен човек, комик и ДЯДО Обичаме те, завинаги ще останеш в нашите сърца. Почивай в Мир", написа и внучката му.

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, макар самият той да смята това за случайност, тъй като майка му временно напуска София, за да гостува на баба му.

Кариерата му започва на сцената на Музикалния театър с постановката "Къщичка от карти". През 80-те години е актьор към "Концертна дирекция", но широка популярност печели от телевизионни предавания на БНТ.

Завършил ВИТИЗ, Цоцин създава един от най-обичаните комедийни дуети в България с Петър Добрев. Двамата се срещат като студенти и започват да представят скечове по време на студентска бригада в Перущица. В продължение на десетилетия остават неразделни на сцената, водят предаването "Насред село тъпан бие" по БНТ и гастролират в България и чужбина, включително заедно с Лили Иванова и други известни артисти.

"На нас ни викаха халтураджии," спомня си Цоцин за отношението към артистите извън театъра, уточнявайки, че работата им често е била възприемана като "по-ниска“ заради участието им в телевизионни програми, концерти и вариетета.

Въпреки това публиката ги обичаше и се смееше до сълзи на техните комични диалози, като незабравими остават сценките от "Сем. Тъпанчеви".

Илия Цоцин оставя след себе си десетилетия смях и забавление, които ще останат завинаги в сърцата на българската публика.