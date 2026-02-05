Отново частично бедствено положение в община Ардино, пътят между 6 села е затворен

З аради обилните валежи е обявено частично бедствено положение за 6 села в община Ардино, съобщиха от ОД на МВР в Кърджали.

Придошла от река Арда вода затвори пътя между селата Любено – Русалско – Латинка – Аврамово. Полицейски екипи на РУ-Ардино осъществяват дежурство в района на моста край село Китница.

Полицаите не допускат преминаването през моста на хора и моторни превозни средства поради тежките атмосферни условия и опасност от произшествия.

Червен код за значителни количества валежи е обявен за областите Смолян и Кърджали. Местните власти обявиха, че предприемат превантивни мерки и ще се извършва постоянно наблюдение на речните нива. Поддържа се и връзка с дежурни екипи по общини.

В рамките на месец това е поредният случай на обявено бедствено положение в региона заради екстремни метеорологични условия. През последните седмици няколко общини в област Кърджали и съседната Смолянска област вече бяха засегнати от интензивни валежи, които доведоха до наводнени пътища, свлачища и прекъснато електрозахранване в редица населени места. На места се наложи евакуация на хора, а екипи на пожарната и гражданска защита извършваха отводняване на къщи и обществени сгради.