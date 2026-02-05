Кървав скандал в Казанлък: Жена намушка мъжа, с когото живее

М ъж на 22 години е настанен в болница с прободна рана след скандал и сбиване с жената, с която живее на семейни начала, в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота на пострадалия.

От полицията уточняват, че сигналът в Районното управление в Казанлък е подаден от 34-годишна жена, която е съобщила за ранен мъж на улица в града. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия от полицейски служители е установено, че пострадалият е 22-годишен мъж. Той е заявил, че нараняването му е причинено от жената, с която живее на семейни начала – 29-годишна, след възникнал скандал и сбиване. Жената е задържана за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

През ноември м.г. мъж на 20 години беше настанен в болница с травми на главата след сбиване между няколко души в Казанлък.