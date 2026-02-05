Свят

Европа под обсада: Бурята „Леонардо“ сее смърт на юг, леден капан парализира Германия

Летището в Берлин временно отмени всички излитащи полети заради тежки метеорологични условия

Обновена преди 1 час / 5 февруари 2026, 08:27
Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ

Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ
Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници

Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници
„Не сте сами": Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака
Сценариите след евентуален удар на САЩ върху Иран и регионалните последици

Сценариите след евентуален удар на САЩ върху Иран и регионалните последици

"Преговорите приключиха": Какво стана на разговорите между Русия и Украйна
Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор
Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал

Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал
Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн" и предполагаемата срамна болест

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

М ъж загина, след като автомобилът му бе повлечен от придошли води в Португалия, а момиче бе отнесено от река, докато се опитвало да спаси кучето си. До случаите се стигна в резултат на преминаването на бурята „Леонардо“, донесла поройни дъждове и бурни ветрове на Иберийския полуостров, предаде Асошиейтед прес.

„Леонардо“ е поредната от серия от шест зимни бури, които връхлетяха Португалия и Испания и които отнеха живота на няколко души, отнесоха покриви на къщи и наводниха градове.

Мъж на около 70 години загина вчера в южната провинция Алентежу, след като колата му бе отнесена на наводнен път близо до язовир, съобщиха португалските власти.

В южната испанска провинция Малага изчезна момиче, което бе повлечено от водите на река Турвиля, докато се опитвало да спаси кучето си.

„Претърсвахме реката през целия следобед вчера и през нощта – от мястото, където момичето е паднало до самия край на реката. Намерихме кучето, но не и нея“, каза по испанската телевизия началникът на противопожарната служба на Малага Мануел Мармолехо.

Бурята „Марта“ – следващият атмосферен фронт от т.нар. влакче на бурите, се очаква да връхлети региона през уикенда, съобщи испанската метеорологична агенция „Аемет“.

Междувременно португалският министър на икономиката Мануел Кастро Алмейда заяви, че разходите за възстановяване в Португалия след преминаването на бурята „Кристин“ миналата седмица ще надхвърлят четири милиарда евро.

„Това е значителен удар за икономиката – над 4 млрд. евро, без да включваме косвените разходи“, като прекъсването на веригите на доставки за индустрията, каза той пред Португалското радио и телевизия (РТП) късно снощи.

„Няколко собственици на бизнеси планират да построят изцяло нови заводи, защото сегашните са напълно неизползваеми, което означава, че възстановяването ще отнеме месеци“, добави той.

 

Работниците в компаниите, чиято работа бе засегната от бурята „Кристин“, ще се възползват от грантова схема, която ще гарантира изплащане на пълните им заплати в размер до 2760 евро на месец, като социалното осигуряване покрива 80%, а фирмите 20%, за да се предотвратят съкращения по време на възстановяването, каза още министърът.

Португалското правителство в събота одобри и пакет на стойност 2,5 милиарда евро за заеми и стимули за подпомагане на хората и бизнесите след бурята.

  • Летището в Берлин временно отмени всички излитащи полети

Излитащите полети от летище Берлин-Бранденбург (BER) в германската столица са временно преустановени тази сутрин заради неблагоприятни метеорологични условия, след като столичният регион беше засегнат от нов снеговалеж и поледица, предаде Ройтерс. Летищните власти съобщават, че всички излитащи полети са отменени, като призовават пътниците да проверяват онлайн за актуална информация за полетите си.

Тежките зимни условия създават сериозни затруднения в Германия вече няколко дни. Вчера летището във Франкфурт на Майн, най-голямото в страната, преустанови полетите за повече от час заради силен снеговалеж. Операциите бяха спрени като нямаше нито излитания, нито кацания. Най-малко 67 от общо 922 планирани полета бяха отменени, а около десет самолета бяха пренасочени към летището в Щутгарт. Макар пистите да бяха разчистени по-късно, от летищния оператор „Фрапорт“ (Fraport) предупредиха за продължаващи закъснения.

Пътуващите са посъветвани да проверят на страниците на авиокомпаниите за актуална информация за полетите си.

Проблемите в трафика не се ограничават само до въздушния транспорт, допълва „Яху файненс“. Вчера заледени пътища и снеговалежи доведоха до сериозни смущения и в железопътния трафик в Германия. Особено засегнати бяха пътуванията на дълги разстояния, включително ключовата линия между Берлин и Бон, която свързва столицата с икономически центрове като Кьолн.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Буря Леонардо Иберийски полуостров Проливни валежи Испания Португалия Евакуация Наводнения Нарушен трафик Червен код Буря Кристин
