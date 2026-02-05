Европа под обсада: Бурята „Леонардо“ сее смърт на юг, леден капан парализира Германия

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

М ъж загина, след като автомобилът му бе повлечен от придошли води в Португалия, а момиче бе отнесено от река, докато се опитвало да спаси кучето си. До случаите се стигна в резултат на преминаването на бурята „Леонардо“, донесла поройни дъждове и бурни ветрове на Иберийския полуостров, предаде Асошиейтед прес.

„Леонардо“ е поредната от серия от шест зимни бури, които връхлетяха Португалия и Испания и които отнеха живота на няколко души, отнесоха покриви на къщи и наводниха градове.

Spanish and Portuguese authorities braced for the impact of Storm Leo, suspending classes in some areas and warning against travel, just one week after deadly Storm Kristin wreaked havoc across the Iberian Peninsula https://t.co/RsIYee9Y0L pic.twitter.com/vtG1HwMSqW — Reuters (@Reuters) February 4, 2026

Мъж на около 70 години загина вчера в южната провинция Алентежу, след като колата му бе отнесена на наводнен път близо до язовир, съобщиха португалските власти.

В южната испанска провинция Малага изчезна момиче, което бе повлечено от водите на река Турвиля, докато се опитвало да спаси кучето си.

„Претърсвахме реката през целия следобед вчера и през нощта – от мястото, където момичето е паднало до самия край на реката. Намерихме кучето, но не и нея“, каза по испанската телевизия началникът на противопожарната служба на Малага Мануел Мармолехо.

#StormLeonardo is set to bring very unsettled weather in the days ahead across Portugal, Spain, northern Morocco and northern Algeria 🌧️



Following an exceptionally wet January, severe disruption is expected from flooding, landslides and large waves ⤵️ pic.twitter.com/6wdtcvvGuE — Met Office (@metoffice) February 3, 2026

Бурята „Марта“ – следващият атмосферен фронт от т.нар. влакче на бурите, се очаква да връхлети региона през уикенда, съобщи испанската метеорологична агенция „Аемет“.

Междувременно португалският министър на икономиката Мануел Кастро Алмейда заяви, че разходите за възстановяване в Португалия след преминаването на бурята „Кристин“ миналата седмица ще надхвърлят четири милиарда евро.

„Това е значителен удар за икономиката – над 4 млрд. евро, без да включваме косвените разходи“, като прекъсването на веригите на доставки за индустрията, каза той пред Португалското радио и телевизия (РТП) късно снощи.

„Няколко собственици на бизнеси планират да построят изцяло нови заводи, защото сегашните са напълно неизползваеми, което означава, че възстановяването ще отнеме месеци“, добави той.

Leonardo is the latest in a string of storms to affect Spain and Portugal this year. Severe weather had already killed five people and injured hundreds in Portugal last week.

➡️ https://t.co/U7VSSJIKW4 pic.twitter.com/QQcClrQusk — euronews (@euronews) February 5, 2026

Работниците в компаниите, чиято работа бе засегната от бурята „Кристин“, ще се възползват от грантова схема, която ще гарантира изплащане на пълните им заплати в размер до 2760 евро на месец, като социалното осигуряване покрива 80%, а фирмите 20%, за да се предотвратят съкращения по време на възстановяването, каза още министърът.

Португалското правителство в събота одобри и пакет на стойност 2,5 милиарда евро за заеми и стимули за подпомагане на хората и бизнесите след бурята.

Летището в Берлин временно отмени всички излитащи полети

Излитащите полети от летище Берлин-Бранденбург (BER) в германската столица са временно преустановени тази сутрин заради неблагоприятни метеорологични условия, след като столичният регион беше засегнат от нов снеговалеж и поледица, предаде Ройтерс. Летищните власти съобщават, че всички излитащи полети са отменени, като призовават пътниците да проверяват онлайн за актуална информация за полетите си.

Aufgrund der Wetterbedingungen sind derzeit keine Starts möglich. Bitte überprüfe den Flugstatus bei deiner Fluggesellschaft. pic.twitter.com/24cLdrNg5L — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) February 5, 2026

Тежките зимни условия създават сериозни затруднения в Германия вече няколко дни. Вчера летището във Франкфурт на Майн, най-голямото в страната, преустанови полетите за повече от час заради силен снеговалеж. Операциите бяха спрени като нямаше нито излитания, нито кацания. Най-малко 67 от общо 922 планирани полета бяха отменени, а около десет самолета бяха пренасочени към летището в Щутгарт. Макар пистите да бяха разчистени по-късно, от летищния оператор „Фрапорт“ (Fraport) предупредиха за продължаващи закъснения.

Пътуващите са посъветвани да проверят на страниците на авиокомпаниите за актуална информация за полетите си.

Проблемите в трафика не се ограничават само до въздушния транспорт, допълва „Яху файненс“. Вчера заледени пътища и снеговалежи доведоха до сериозни смущения и в железопътния трафик в Германия. Особено засегнати бяха пътуванията на дълги разстояния, включително ключовата линия между Берлин и Бон, която свързва столицата с икономически центрове като Кьолн.