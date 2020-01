Бил Гейтс дарява $10 млн. за борба с китайския вирус

О снователят на "Майкрософт", милиардерът Бил Гейтс и съпругата му Мелинда (Bill & Melinda Gates Foundation) даряват 10 млн. долара за мерки срещу разпространението на коронавируса 2019-nCoV в Китай и Африка. Това става ясно от съобщение, публикувано на уебсайта на фондацията.

"Фондацията за Бил и Мелинда Гейтс днес обяви, че скоростно отделя 10 млн. долара спешна помощ и съответната техническа поддръжка, за да помогне на онези, които се борят с разпространението на вируса в Китай и Африка. Това ще засили усилията за ограничаване на глобалното разпространение на коронавирус 2019-nCoV", се посочва в изявлението.

