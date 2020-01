Коронавирусът поваля хора по улиците в Китай (18+)

Ш окиращи кадри, на които се вижда как хора припадат вследствие на мистериозния коронавирус, набират популярност в социалните мрежи.

Днес Китай започна изграждането на нова болница в Ухан за заразени.

Очаква се до 10 дни да бъдат настанени близо хиляда пациенти, съобщиха китайските медии, цитирани от Франс прес.

Строежът трябва да приключи в рекорден срок и болницата с площ 15 000 кв. метра и 1000 легла да отвори врати на 3 февруари, съобщи "Синхуа". Там ще се лекуват единствено болни от вирусната пневмония, с която се заразиха от декември насам 830 души и 26 починаха.

Обектът ще облекчи решаването на проблема с недостига на средства за борба с бедствието, уточнява китайската агенция.

Wuhan China 🇨🇳



Corona Virus Update⚠️

Disturbing Leaked Video shows People literally falling over as they succumb to Virus.



10 cities 33 million people have now been quarantined.

1 case found outside quarantine area This Morning.



Retweet The Truth#china #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/mMZtmhGUkl — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) 24 януари 2020 г.

Междувременно, изолирането на цели градове с многомилионно население, за да бъде спряно разпространението на нов коронавирус,

е стъпка, която малко държави освен Китай биха могли да обмислят.

За управляващата в Пекин комунистическа партия обаче това е възможно, благодарение на всеобхватния социален контрол и опита, натрупан от справянето с Тежкия остър респираторен синдром /ТОРС/ през 2002-2003 г., предаде Асошиейтед прес.

Първият поставен под карантина град е Ухан, с 11 милиона жители, индустриален център в централен Китай.

По-късно беше прекратен достъпът и до съседните градове Ъджоу, Чъби, Цянцзян, Чжъцзян, Цзинмън, Сянтао, Сяоган и Хуаншъ. Общо населението им е около 33 милиона.

Мерките включват спиране на железопътния и въздушния транспорт, шосейния автобусен транспорт на дълги разстояния и движението на фериботи. Обичайно летището в Ухан е едно от най-натоварените и всекидневно обслужва по 600 полета.

Не работят метрото и общинските автобусни линии, а леки коли и камиони са проверявани на контролни пунктове в предградията на градовете и много от тях са връщани обратно. Киносалоните, увеселителните паркове и други обществени обекти получиха нареждане да затворят.

Повечето местни жители изглежда сътрудничат на властите след призивите да си останат у дома, за да се спре разпространяването на вируса. Ако тези мерки не проработят, комунистическата партия разполага с една от най-широкообхватните системи за наблюдение и социален контрол. В градовете има множество видеокамери, а благодарение на западни технологични компании, компартията има развити компютъризирани системи за следене и наблюдение и за цензуриране на използването на интернет и потискане на протести и инакомислие.

Съоръженията, поставени за контрол на движението по железопътни гари, летища и магистрали, може да бъдат използвани за блокиране на пътуванията.

Поставянето под карантина на цели градове може да изглежда драстична мярка,

но тя е в "правилна посока" за справяне с вируса, за който няма открито лечение, каза Джоузеф Куан - специалист по контрол на заболяванията в университет в Хонконг.

Управляващата партия беше критикувана за мудната си и неохотна реакция при появата на мистериозната болест през 2002 г., наречена по-късно "Тежък остър респираторен синдром". Отказът на управляващите да разкрият достатъчно информация подхрани паника и накара хората да се тълпят по влаковете, за да избягат от Пекин и други градове, в които вирусът можеше да се разпространи. Впоследствие партията се мобилизира за противодействие на епидемията. Това включваше и специално изградена болница, но бяха нужни месеци, за да може мерките да се реализират. Китайските лидери се опитаха тогава да успокоят хората като смениха партийния секретар в Пекин и започнаха да дават всекидневни сводки за новите случаи на заболяването.

Правителството тогава създаде първата в Китай национална мрежа за регистриране и контрол на заболяванията, по образец на центровете за контрол на заболяванията в САЩ.

Chaotic scenes in a Hospital in #Wuhan as #WuhanCoronavirus breaks out. Currently the Chinese government still working on a new hospital in the city, specifically for patients of the #coronavirus.#CoronavirusOutbreak #Chinapic.twitter.com/qF5MQW1Rdy — ISCResearch (@ISCResearch) 23 януари 2020 г.

В момента резултатът от мерките е, че хората изпразниха рафтовете в магазините за хранителни стоки, а цените скочиха.

Лекари в една от болниците отправиха по интернет призив за снабдяване с медикаменти. Камиони с ориз, зеленчуци и други храни бяха допуснати в Ухан, за да напълнят опразнените складове с хранителни стоки.

Градските власти обявиха наказателни мерки срещу храни с изтекъл срок, спекула с цените и продажба на стоки ментета или с ниско качество.

Губернаторът на провинция Хубей каза, че в Ухан има 5000 тона ориз, 4000 тона олио и над 10 000 тона запаси от свинско и говеждо месо, по съобщение на сайта sina.com.

This has all the makings of a very serious event. These videos are all over the place in china, and these people are very, very ill. #coronavirus #WuhanPneumonia pic.twitter.com/hyyEbXEKgV — Contagion Tracker (@ContagionTrack) 23 януари 2020 г.

Навсякъде в Китай властите отмениха публични прояви във връзка с честванията за Лунната нова година, които започнаха днес. Служителите в метрото и автобусния транспорт получиха маски, ръкавици и дезинфекционни средства за ръце и им беше разпоредено да се наблюдават един друг за белези на треска.

Градските власти обявиха, че метровлаковете и автобусите ще бъдат дезинфекцирани всеки ден. Главното летище в Пекин, което е второ в света по натовареност, обособи отделна зона за полети от Ухан с отделни съоръжения за пасажерите и багажа им.

AppStore. Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram