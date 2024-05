Китай няма да участва в мирната конференция за Украйна, ето защо

К итай няма да участва в мирната конференция за Украйна в Швейцария следващия месец, защото тя не отговаря на неговите очаквания, а именно - Украйна и Русия да бъдат поканени на форума, заявиха днес от китайското външно министерство, предаде Ройтерс.

Швейцария се стреми към широко участие на страни от различни части на света за срещата на върха в средата на юни, която Берн се надява да положи основите на мирен процес в Украйна.

Русия, която не беше поканена, определи разговорите като безсмислени без нейно участие.

След призива на Зеленски: Китай постави условие за участие на конференцията в Швейцария за мир в Украйна

"Договореностите за срещата все още далеч не отговарят на исканията на Китай и общите очаквания на международната общност, което затруднява Китай да вземе участие", заяви на брифинг говорителката на китайското външно министерство Мао Нин.

"Китай винаги е настоявал, че провеждането на международна мирна конференция трябва да бъде подкрепено както от Русия, така и от Украйна, с равностойно участие на всички страни, и че всички мирни предложения трябва да бъдат обсъдени по справедлив и равноправен начин. В противен случай за нея [конференцията – бел. ред.] ще бъде трудно да играе съществена роля при възстановяването на мира", каза Мао.

Тази седмица Китай информира някои дипломати, че е отказал поканата, заявявайки, че неговите условия не са били изпълнени, заявиха по-рано пред Ройтерс четири източника.

