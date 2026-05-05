5-те най-странни учени, които са експериментирали върху самите себе си

Тези истории показват до каква степен някои учени са били готови да рискуват собственото си здраве и живот в името на научния напредък

5 май 2026, 06:52
Източник: iStock/Getty Images

Н ауката е свят на открития и пробиви, но понякога стремежът към знание кара изследователите да преминат границите на безопасното и да се превърнат в обект на собствените си експерименти. От умишлено заразяване с бактерии до тестове с екстремни сили, тези учени са рискували живота си в името на науката.

  • 1. Дж. Б. С. Халдейн

Този британско-индийски физиолог от началото на XX век провежда множество експерименти, включително изследвания върху ефектите от дълбоководно гмуркане. Той често се поставял в декомпресионна камера, стоманена тръба с диаметър около 1,2 метра, за да симулира условията под вода и сам записвал резултатите.

В резултат на тези експерименти Халдейн получава кислородно-индуциран припадък, който води до счупване на няколко прешлена. При друг случай разкъсва тъпанчето си заради повишено налягане в камерата.

  • 2. Бари Маршал

През 1984 г. австралийският микробиолог Бари Маршал доказва, че бактерията Helicobacter pylori причинява стомашни язви. Когато етична комисия отказва да позволи експериментите върху пациенти, той решава да се тества сам.

Маршал умишлено поглъща разтвор, съдържащ бактерията, и скоро развива гастрит. По-късно публикува резултатите си и през 2005 г. получава Нобелова награда за физиология или медицина.

  • 3. Режин Грис

Биоложката Режин Грис от университета „Саймън Фрейзър“ работи със съпруга си върху създаване на феромон, който да отблъсква дървеници. По време на изследванията тя става обект на изключително необичаен експеримент, подлага се на около 200 000 ухапвания от дървеници.

Тя поставяла буркани с насекоми върху ръката си и им позволявала да се хранят с кръвта ѝ. В крайна сметка откритията им позволяват да се разбере химичният състав на феромоните, които привличат дървениците, и да се разработят методи за тяхното контролиране.

Да се заразиш смъртоносно – експерименти на живо тяло

  • 4. Хенри Смолински

Инженерът Хенри Смолински напуска работата си, за да осъществи мечтата си - създаване на първия комерсиален летящ автомобил. Той комбинира Ford Pinto с крилата и опашката на малък самолет Cessna Skymaster.

След няколко тестови полета, при последен изпитателен пробег, конструкцията се разпада във въздуха. Смолински и неговият съосновател загиват при катастрофата.

  • 5. Полковник Джон Стъп

Полковник Джон Стъп от ВВС на САЩ става известен с изследванията си върху въздействието на внезапното забавяне върху човешкото тяло. Той създава ракетна шейна, наречена „Gee Whiz“, с която сам участва в експерименти.

През следващото десетилетие той издържа екстремни G-сили и достига скорости до около 632 мили в час (над 1 000 км/ч). При експериментите получава множество травми, счупени ребра, увредени китки и други наранявания, но доказва важността на предпазните колани при внезапно спиране.

Източник: timesofindia    
