Бежански натиск: Унгария затвори границата си със Сърбия (Видео)

Г рупа от около 400 бежанци, граждани на Сирия, Ирак, Афганистан и Пакистан, издигнаха палатков лагер в района на Суботица, на границата между Сърбия и Унгария. Те настояват да продължат на запад.

Мигрантите се опитват да преминат в Унгария, а оттам към западните страни от Европейския съюз, посочва Reuters.

Към момента повече от 6 000 бежанци са настанени в лагери на територията на Сърбия.

"Опитваме се да продължим пътя си, нямаме друг избор. Останахме без надежда. За нас няма път назад, няма къде да отидем, затова сме тук. Времето е много лошо, зима е, а с нас има деца, бременни жени, възрастни хора", казва един от мигрантите от Алжир.

На мястото пристигна и министърът на отбраната на Сърбия Александър Вулин, който отговаря за въпросите с мигрантите. Той заяви, че събралите се са подведени от безскрупулни хора, които ги убедили, че границата е отворена.

Според него мигрантите ще получат медицинска и хуманитарна помощ, но сръбските власти няма да позволят "някой да скара Сърбия и Унгария".

Вчера унгарската полиция временно затвори границата със Сърбия, след като голяма група мигранти се появи там и поиска да бъде пусната.

Hungary has temporarily closed a border crossing with Serbia after some 200 migrants, including children, gathered at the site and demanded to be let into the country. https://t.co/mhlM1RXJw1 pic.twitter.com/GuMZGzqaEX