Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

О снователят на „Мъжката държава“ – руско движение, забранено през 2021 г. заради „екстремизъм“ – отрече каквато и да е връзка с фалшивите сигнали за бомби, които наскоро зачестиха в Европа, предаде Франс прес.

Някои от организациите, засегнати от тези фалшиви сигнали, включително летищата в Бирмингам, Рим и София, са получили съобщения, подписани от предполагаеми „Бойци на Мъжката държава“.

В отговор на журналистически въпроси по темата основателят на движението Владислав Поздняков заяви в Телеграм, че то „просто не съществува от 2021 г.“, когато е било забранено от руските власти.

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„Онези, които днес организират провокации на територията на държавите от Европейския съюз, действат в собствен интерес, като просто използват знаме, което не е тяхно“, добави той.

„Не че особено ме интересуват Европа, нейната сигурност или икономика (в действителност изобщо не ме интересуват), просто отговарям на въпросите на европейски журналисти“, обясни той.

Бомбените сигнали срещу самолети са отправени чрез имейли

От няколко дни фалшиви сигнали за бомби нарушават въздушния трафик в Европа, причинявайки закъснения и в някои случаи налагайки излитането на изтребители за ескорт на граждански самолети.

Тези сигнали идват на фона на зачестяване на т.нар. „хибридни атаки“ в Европа, които според някои власти и изследователи са свързани с Русия, а в отделни случаи и с Иран.

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„Мъжката държава“ е основана през 2016 г. от Владислав Поздняков, блогър и фитнес треньор, първоначално като общност в руската социална мрежа ВКонтакте (ВК). По-късно движението придобива полу-политически характер с идеология, съчетаваща женомразство и национализъм.

Движението никога не достига особено голям мащаб и е известно главно с кампаниите си за онлайн тормоз, преди през 2021 г. да бъде обявено за „екстремистко“ от руските власти и съответно – забранено.

Според медийни публикации движението е оцеляло в интернет и впоследствие се е трансформирало в общност за подкрепа на руската военна офанзива в Украйна, започнала през 2022 г.