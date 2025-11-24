Любопитно

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Появата ѝ в празничентолк клип съживи твърденията, че роклята е една от вещите, които не е върнала след фотосесия

24 ноември 2025, 13:56
Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала
Източник: Getty Images

Д изайнерската рокля с едно рамо на стойност 1695 долара, която половинката на принц Хари Меган Маркъл носеше в ново промоционално видео за предстоящия си празничен специален филм на Netflix, беше същата, която тя носеше – и според твърденията открадна – по време на фотосесия за Variety преди няколко години, според доклад на Паула Фроелих от NewsNation, пише The Post.

В клипа в Instagram, публикуван от Маркъл за „С любов, Меган: Празнично празненство“, който излиза на 3 декември, херцогинята на Съсекс е облечена в изумруденозеления ансамбъл на Galvan „Ushuaia“, привличайки погледите на зрителите, запознати с историята на скандалната рокля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маркъл облече роклята през 2022 г., когато украси корицата на Variety.

През 2024 г. журналистката Ванеса Григориадис разкри в подкаста „Еретици“ на Андрю Голд , че Маркъл уж не е върнала „много неща“, след като ги е „носила на много нашумяла фотосесия“, визирайки фотосесията за Variety.

„Шокиращото в подобни предполагаеми истории е, че някой, който живее в имение за над 15 милиона долара в Монтесито и току-що е сключил сделки за 100 милиона долара, би се погрижил да си вземе вкъщи бижута и дрехи от фотосесия, които очевидно може да си позволи“, каза в подкаста Григориадис, сътрудник на списание The New York Times и Vanity Fair.

Представителят на Маркъл е потърсен от The Post за коментар, но към момента на публикацията не е отговорил.

„Обичам празничния сезон“, може да се чуе да казва Маркъл в началото на току-що пуснатия трейлър на празничния специален епизод. „Става въпрос за това да намерим време да се свържем с хората, които обичаме, да прегърнем традициите и да създадем нови.“

В клипа тя дори може да се види как се целува тайно с половинката си, принц Хари.

Източник: The Post    
