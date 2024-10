Ситуацията се нажежава: Байдън се нахвърли върху поддръжниците на Тръмп, нарече ги "боклук"

Б елият дом и кампанията на Доналд Тръмп влязоха в сблъсък по въпроса дали президентът Джо Байдън е нарекъл поддръжниците на Тръмп "боклуци", отбелязва в. "Вашингтон пост".

Скандалът в президентската надпревара избухна вчера вечерта, след като Джо Байдън разкритикува бившия президент Доналд Тръмп по време на виртуално събитие, а по-късно отрече да е наричал поддръжниците на Тръмп "боклуци".

Байдън говореше по време на мобилизиране на латиноамериканските избиратели, когато повдигна въпроса за расистката обида на оратор на митинга на Тръмп по адрес на Пуерто Рико през уикенда.

"Само преди ден един оратор на неговия митинг нарече Пуерто Рико "плаващ остров от боклук", каза Байдън, визирайки коментара на комика Тони Хинчклиф на митинга на Тръмп в неделя в Ню Йорк.

След това президентът, както напоследък е склонен да прави, посочва "Вашингтон пост", се обърка, опитвайки се да внуши, че характеристиката на Хинчклиф не е такава, с каквато той би описал пуерториканците, които познава.

Всички говорят за грандиозния и скандален митинг на Тръмп на "Медисън Скуеър Гардън"

"Те са добри, достойни, почтени хора. Единственият боклук, който виждам да плува там, са неговите поддръжници. Неговото - неговото - демонизиране на латиноамериканците е безсъвестно и е неамериканско“, казва Байдън, според аудиозапис от репортер на "Вашингтон пост", който е слушал разговора.

Помолен за коментар, говорителят на Белия дом Андрю Бейтс заяви в изявление: "Президентът нарече боклук реториката на омраза на митинга в "Медисън Скуеър Гардън".

Първоначално Белият дом предостави стенограма на забележките на Байдън, за която се твърдеше, че показва, че той казва "поддръжници"(“supporters” ). Няколко часа по-късно Белият дом разпространи нова стенограма, в която думата е "на поддръжника („supporter's“), което очевидно се отнася само за комика.

Според запознат със ситуацията човек, който говори при условие на анонимност, промяната е настъпила след разговор на служителите на Белия дом с президента, който е искал да каже, че езикът на комика "е боклук“.

Междувременно кампанията на Тръмп се възползва от момента, като заяви в имейл: "Партньорът на Камала Харис в управлението току-що обиди десетки милиони американци. Ще се извини ли Камала и ще се отрече ли от забележките на Джо Байдън?".

"По-рано днес нарекох реториката на омраза за Пуерто Рико, изречена от поддръжник на Тръмп на митинга му в "Медисън Скуеър Гардън", боклук - това е единствената дума, която ми хрумва, за да я опиша“, заяви Байдън в "Екс". "Неговото демонизиране на латиноамериканците е безсъвестно. Това е всичко, което исках да кажа. Коментарите на този митинг не отразяват това, което сме ние като нация".

Що се отнася до Байдън, президентът има натрупан опит с вербални гафове, които отдавна натежават над времето му на държавна служба - и които отчасти подхраниха тревогите на демократите, и ускориха решението му да прекрати кампанията си за преизбиране това лято, посочва "Вашингтон пост".

"Ню Йорк таймс" обръща внимание на това как Доналд Тръмп се възползва от разделението сред чернокожите и латиноамериканските избиратели. Неговите антиимигрантски послания разкриват отдавнашни напрежения и поставя под въпрос надеждите на демократите за солидарност, отбелязва вестникът.

