Тръмп: Европа ще плати висока цена, ако спечеля изборите

К андидатът на Републиканската партия за президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Европейският съюз ще трябва да "плати голяма цена" за това, че не купува достатъчно американски стоки, ако той спечели изборите на 5 ноември, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

"Вижте какво ще ви кажа, Европейският съюз звучи толкова хубаво, толкова прекрасно, нали? Всички хубави малки европейски държави, събрани заедно", каза той вчера на митинг в ключовия щат Пенсилвания, като обеща да приеме "Закон Тръмп за реципрочната търговия".

