Байдън отмени политики на Тръмп, "няма време за губене" 

А мериканският президент Джо Байдън подписа 15 указа след встъпването си в длъжност, отменяйки политики на своя предшественик Доналд Тръмп и предприемайки първи ходове във връзка с пандемията от коронавирус и климатичните промени, предадоха световните агенции.

В първия си ден като президент Байдън издаде изпълнителни заповеди за връщане на САЩ към Парижкото споразумение за климата и за задължително носене на маски във федералните сгради и на федерални земи.

При подписването на няколко указа пред репортери в Овалния кабинет той заяви, че "няма време за губене".

"Някои от изпълнителните действия, които ще подпиша днес, ще помогнат да се промени ходът на кризата с COVID-19, ще се борим с климатичните промени по начин, по който не сме действали досега, и ще се стремим към напредък към расово равенство и оказване на подкрепа на други общности, които не са получавали подходящо отношение", каза президентът.

Байдън разпореди отмяна на разрешението за изграждане на нефтопровода "Кийстоун Екс Ел".

Той също така отмени обявеното от Тръмп извънредно положение, помогнало за финансиране на строителството на стена по границата между САЩ и Мексико, и сложи край на забраната за пътуване, засягаща някои страни с преобладаващо мюсюлманско население.

По-късно генералният секретар на ООН Антониу Гутериш приветства решението на американския президент Джо Байдън за връщане на САЩ към Парижкото споразумение за климата.

"След миналогодишната среща на върха за амбициите за климата страните, произвеждащи половината от световното въглеродно замърсяване, се ангажираха с въглеродна неутралност", каза Гутериш.

"С днешния ангажимент на президента Байдън това число става две трети", заяви той.

Решението на Байдън беше приветствано и от Европейския съюз, каза заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс, посочва Ройтерс.

Междувременно Сенатът на САЩ утвърди предложената от президента Джо Байдън за директор на Националното разузнаване Аврил Хейнс, предадоха световните агенции.

Хейнс беше утвърдена с 84 на 10 гласа и стана първият кандидат на Байдън за правителствен пост, получил одобрението на горната камара на Конгреса.

Тя ще стане първата жена начело на Националното разузнаване.

Хейнс беше заместник-директор на ЦРУ от 2013 до 2015 г., а също заместник-съветник по националната сигурност при президентството на Барак Обама.

Фойерверки осветиха небето зад Вашингтонския монумент, отбелязвайки края на Деня на встъпването в длъжност на президента на САЩ Джо Байдън, предаде Асошиейтед прес.

Президентът и първата дама Джил Байдън наблюдаваха края на честванията от балкон на Белия дом. Техните внуци танцуваха и пляскаха на балкона.

Вицепрезидентът Камала Харис и съпругът й Дъг Емхоф гледаха зарята от стълбите на Вашингтонския монумент.

