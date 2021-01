Дейли Мейл: Мелания напусна Белия дом като жена в траур

М елания Тръмп приличаше на жена в траур, когато напусна Белия дом за последен път като първа дама на САЩ.

Тя бе облечена в черен костюм, носеше тъмни слънчеви очила, черни обувки на Кристиан Лубутен и черна чанта Бъркин на "Ермес".

Хванала ръката на съпруга си, 51-годишният бивш модел, напусна Белия дом в края на мандата на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише "Дейли Мейл".

Мелания, усмихната, помаха на журналистите, преди да прекоси със съпруга си моравата на Белия дом и да се качат на президентския хеликоптер на път за военновъздушната база "Андрюс", откъдето заминаха за имението си във Флорида.

JUST IN: President Trump and first lady Melania Trump depart the White House for the last time aboard Marine One https://t.co/l9MRKCRF4k pic.twitter.com/mnSyoNqGDJ