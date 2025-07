Австралия призова Русия да плати обезщетение за MH17

М инистърката на външните работи на Австралия Пени Уонг призова днес Русия да изплати обезщетение за свалянето на полет MH17 на Малайзийските авиолинии през 2014 г., след като Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) призна Москва за отговорна за трагедията, предаде ДПА.

Вчера съдът в Страсбург установи, че Русия не е проверила целта на ракетата, която на 17 юли 2014 г. сваля самолета с 298 души на борда над украинската Донецка област.

ЕСПЧ също така заяви, че Москва не е успяла да опази живота на хората на борда на Боинг 777, който пътува от Амстердам за Куала Лумпур, след като той е ударен от противовъздушна ракета, изстреляна от проруски бунтовници.

Агенция на ООН постанови, че Русия е виновна за свалянето на полет MH17

Всички 298 души на борда загиват, включително 196 нидерландски граждани, 38 австралийци и четирима германци. Русия отрича да носи отговорност за случая.

"Приветстваме решението на Европейския съд по правата на човека, че Русия е отговорна за свалянето на полет MH17", заяви Уонг в публикация в "Екс", наричайки го "исторически момент за 298-те жертви и техните близки".

Australia wants reparations after Russia found responsible for MH17 https://t.co/G6fxBb1gqi