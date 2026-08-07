Свят

Въздушен сблъсък между Турция и Гърция над Егейско море

Стигна се до симулиран въздушен бой

Николай Киров Николай Киров

7 август 2026, 16:11
Въздушен сблъсък между Турция и Гърция над Егейско море
Източник: iStock

Т урски военни самолети и дронове нарушиха гръцкото въздушно пространство над Егейско море 17 пъти в четвъртък, съобщи "Катимерини", позовавайки се на гръцки официални лица.

В един от случаите гръцки изтребител, изпратен да ги отблъсне, е влязъл в симулиран въздушен бой с турски пилот. Въпреки че нарушения са регистрирани през последните три дни, инцидентът в четвъртък е първият симулиран въздушен бой от 10 юли насам и общо осмият за тази година, предава "Фокус".

Престрелка между турски и гръцки кораби в Егейско море

Инцидентът става само ден след като Гърция обяви намерението си да продължи с мащабен проект за свързване на гръцките и кипърските енергийни мрежи чрез подводен кабел - инициатива, на която Турция категорично се противопоставя.

През май бе съобщено, че турските изтребители са възобновили нарушенията след кратко прекъсване, като тогава друг инцидент доведе до симулиран въздушен бой между два гръцки F-16 и два турски F-16 в района между островите Лемнос и Лесбос. Напрежението се покачва въпреки факта, че в края на 2023 г. гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп Ердоган подписаха Атинската декларация за нормализиране на двустранните отношения.

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Допълнително напрежение между двете държави възникна през март тази година, когато Турция отново повдигна въпроса за демилитаризацията на островите в източната част на Егейско море. Това изявление бе разгледано от Атина като пряк отговор на разполагането на американски противовъздушни системи "Пейтриът" на остров Карпатос на фона на продължаващия конфликт с Иран в Близкия изток.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Гърция Турция Напрежение в Егейско море
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