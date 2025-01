Астрономи засякоха повтарящи се радиоизбухвания от "мъртва" галактика

С поред ново изследване астрономите са открили бързо повтарящи се радиоизбухвания от далечна „мъртва“ галактика, която не би трябвало да съдържа енергия за генериране на такъв тип сигнали. Това предаде ABC News.

Източникът на бързите радиоизбухвания (FRB) - внезапни проблясъци на радиовълни, които продължават само милисекунди - досега беше свързван с млади, намагнетизирани неутронни звезди, които изразходват много енергия при формирането си. Но според статия, публикувана в The Astrophysical Journal Letters, спящата галактика, от която произхождат тези радиоизбухвания, не би трябвало да съдържа такъв тип млади звезди.

Изследователите очакват FRB да възникват във вътрешността на галактиката ѝ, тъй като тези FRB са толкова енергични, в област от галактиката, в която активно се формират нови звезди, казва Вишвангти Шах, докторант в Катедрата по физика и Космическия институт „Тротиер“ в Университета Макгил. Тези FRB, наречени FRB 20240209A, се намират извън масивната древна елиптична галактика, с която са свързани и която съдържа само стари и мъртви звезди, каза Шах.

„Това откритие беше наистина изненадващо и вълнуващо“, каза тя.

