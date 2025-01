"Малки червени точки": "Джеймс Уеб" разкри тайните на ранната Вселена

П рез декември 2022 г., по-малко от шест месеца след началото на научните операции, космическият телескоп на НАСА „Джеймс Уеб“ разкри нещо невиждано досега - множество червени обекти, които изглеждат малки на небето и които учените нарекоха „малки червени точки“ (LRD).

Въпреки че тези точки са доста разпространени, изследователите са озадачени от тяхната природа, причината за уникалните им цветове и какво разказват те за ранната Вселена.

Екип от астрономи наскоро състави една от най-големите извадки от LRD, почти всички от които са съществували през първите 1,5 милиарда години след Големия взрив. Те откриха, че голяма част от LRD в извадката им показват признаци, че съдържат растящи свръхмасивни черни дупки.

„Ние сме объркани от тази нова популация от обекти, която “Джеймс Уеб” откри. Не виждаме техни аналози, което е причината да не сме ги виждали преди появата на “Джеймс Уеб”. В момента се извършва значителна по обем работа, за да се опитаме да определим естеството на тези малки червени точки и дали светлината им е доминирана от акретиращи черни дупки”, казва Дейл Кочевски от Colby College в Уотървил, Мейн, и водещ автор на изследването.

Изображение: Малки червени точки

Потенциален поглед към ранния растеж на черните дупки

Съществен фактор, допринесъл за голямата извадка от LRD на екипа, е използването на публично достъпни данни от “Джеймс Уеб”. Като начало екипът търси тези червени източници в изследването Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS), преди да разшири обхвата си до други наследени екстрагалактични полета.

Методологията, използвана за идентифициране на тези обекти, също се различава от предишни проучвания, в резултат на което преброяването обхваща широк диапазон от “малки червени точки”. Откритото от тях разпределение е интригуващо: LRD се появяват в голям брой около 600 милиона години след Големия взрив и претърпяват бърз спад в количеството около 1,5 милиарда години след Големия взрив.

Телескопът JWST потвърди дългогодишен модел на галактика

Екипът поглежда към “Червените неизвестни”

Ярко инфрачервено екстрагалактично изследване (RUBIES) за спектроскопски данни за някои от LRD. Те откриха, че около 70% от целите показват доказателства за бързо обикаляне на газ със скорост 1000 км в секунда - признак за акреционен диск (структура (обикновено околозвезден диск), образувана от разпръсната материя в орбитално движение - бел.ред.) около свръхмасивна черна дупка. Това предполага, че много LRD са акреционни черни дупки, известни също като активни галактични ядра (AGN).

„Най-вълнуващото нещо за мен са разпределенията на „малките червени точки“. Тези червени източници спират да съществуват в определен момент след Големия взрив. Ако те са растящи черни дупки, а ние смятаме, че поне 70 процента от тях са такива, това подсказва за ера на затъмнен растеж на черни дупки в ранната Вселена“, казва Стивън Финкелщайн, съавтор на изследването от Тексаския университет в Остин.

Противно на новините, космологията не е пред срив

Когато за първи път бяха открити LRD, някои предположиха, че космологията е „пред срив“. Ако цялата светлина, идваща от тези обекти, е от звезди, това означава, че някои галактики са се увеличили толкова бързо, че теориите не могат да ги обяснят.

Изследванията на екипа подкрепят тезата, че голяма част от светлината, идваща от тези обекти, е от акретиращи черни дупки, а не от звезди. По-малко звезди означава по-малки и по-леки галактики, които могат да бъдат разбрани от съществуващите теории.

„Ето как се решава проблемът с разбиването на Вселената“, казва Антъни Тейлър, съавтор на изследването от Тексаския университет в Остин.

