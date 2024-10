Телескопът на НАСА откри галактика във формата на въпросителна

Н АСА е заснела ново изображение на галактически куп с форма на въпросителна, който се намира на светлинни уши от нас и който според астрономите може да ни научи за миналото на собствената ни галактика.

В прессъобщение, разпространено от организацията в сряда, 4 септември, изследователите обявиха, че космическият телескоп „Джеймс Уеб“ е използван за заснемане на по-ясни изображения на две далечни галактики, които образуват форма на въпросителен знак, когато са в двойка с трети галактичен куп, известен като MACS-J0417.5-1154.

Тази прашна червена галактика вече е била заснета от космическия телескоп „Хъбъл“ на НАСА, но изследователите са използвали и телескопите „Уеб“, и „Хъбъл“, за да направят нови снимки. Според НАСА астрономите са използвали MACS-J0417.5-1154 като своеобразна лупа, тъй като тя е толкова голяма, че изкривява тъканта на пространство-времето.

