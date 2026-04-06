Археолози откриха в Израел 2100-годишен „куршум“ със саркастично послание към враговете

А рхеолози откриха в Израел 2100-годишен оловен „куршум“ за прашка, върху който е изписано остро послание, насочено към враговете.

Учените са намерили оловния предмет в района на некропол по протежение на древен път в Хипос – някогашно важно епископско седалище през византийската епоха. По време на елинистическия период градът е бил известен като Сусита, пише The Post.

Снарядът, който специалистите датират от II в. пр.н.е., е с гравирана гръцка дума, която гласи „Научи“ (или „Поучи се“). Снимка на древния овален предмет показва слаби следи от гръцкия скрипт.

Майкъл Айзенберг, археолог от Университета в Хайфа, който наскоро публикува откритията си в списание PEQ заедно с колегата си Арлета Ковалевска, вярва, че фразата е била „саркастична“ подигравка.

„Само в Хипос досега са идентифицирани 69 такива снаряда, но това е първият в света, който носи надписа „Научи““, казва Айзенберг.

„Това представлява местен саркастичен хумор от страна на защитниците на града, които са искали да дадат урок на враговете си с намигване: „Научете си урока!“,допълва той.

Артефактът е дълъг около 3,2 см и широк 1,95 см, с тегло 38 грама. Изследователите са забелязали следи от удар по снаряда и смятат, че първоначално е тежал 45 грама. Вероятно е бил изстрелян от защитниците на града от крепостните стени към врага, настъпващ за обсада.

„Да се намери "куршум" за прашка с надпис е много рядко; а да се открие точно тази гръцка дума върху него се случва за първи път в света“, допълват официалните лица. Оловните куршуми са били считани за евтини, но смъртоносни боеприпаси за времето си. Те са се произвеждали чрез отливане на олово в каменни форми – сравнително лесен процес, който е можел да се извършва дори по време на военна кампания.

Много от тези снаряди са били украсявани с името на военен командир, името на град или саркастичен хумор, подобен на „Хвани това!“. Използвани са и символи, предназначени да им придадат сила, като тризъбец, мълния или скорпион.

Артефактът представлява необичайна и безпрецедентна находка. „Познаваме подобен подигравателен хумор, насочен към врага, но този конкретен пример беше неизвестен и разкрива хумористичната местна тенденция сред елинистическите защитници на Хипос“, казва Айзенберг пред Fox News Digital.

Той отбелязва и значението на мястото, където е открит предметът – близо до древния главен път под укрепленията на града. Това, заедно със следите от удар, позволява реконструкция на момента, в който защитниците стрелят по обсаждащите сили.

Откритието допълва списъка с важни археологически находки в Хипос. Миналата година там беше разкопан 1600-годишен християнски център за грижи за възрастни хора – вероятно най-старият старчески дом в света. Пак там археолозите откриха и съкровище от древни бижута и златни монети.