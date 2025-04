Малко дете откри 3800-годишен амулет по време на семейна разходка в Израел

М алко дете откри древно съкровище по време на семейна разходка в Южен Израел по-рано този месец, съобщиха служители, предаде CBS News.

Докато посещава археологическия обект Тел Азека, разположен на около 80 км югоизточно от Тел Авив, 3-годишната Зив Ницан открил амулет с форма на скарабей, за който се смята, че принадлежи на ханаански общности и датира отпреди 3800 години, съобщава Израелският орган за антики. Тел Азека, място с библейско значение, представлява хълм, формиран от останки на селища, построени едно върху друго през вековете.

Откритието е станало в началото на март, разказа сестрата на детето, Омер Ницан, пред Службата за антики.

„Вървяхме по пътеката и тогава Зив се наведе – сред всички камъни, които видя, тя избра точно този. Когато го избърса и махна пясъка, забелязахме, че нещо е различно“, сподели Омер Ницан, цитирана от агенцията.

Камъчето всъщност било малък амулет с формата на скарабей.

След откритието на съкровището, семейството незабавно уведомило органа за антики.

