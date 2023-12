Да призовеш Сатаната: Средновековна "плочка с проклятия" е открита в Германия

А рхеолози в Германия открили навито парче олово, което смятат, че може да е средновековна „плочка с проклятия“, която призовава „Веелзевул“ или Сатаната.

На пръв поглед изследователите решили, че „незабележимото парче метал“ е просто отпадък, тъй като било намерено на дъното на тоалетна на строителна площадка в Рощок, град в Северна Германия.

Medieval 'curse tablet' summoning Satan discovered at the bottom of a latrine in Germany https://t.co/fjh8DyRmC6 pic.twitter.com/VmkJmJo5F2