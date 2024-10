Арестуваха жена след убийството на трима души в три последователни дни

В Канада е арестувана жена, след като трима души са били убити в три последователни дни.

30-годишната Сабрина Каулдхар е арестувана от полицията в Бърлингтън, Канада, и е обвинена в три отделни убийства, извършени през първите три дни на октомври.

На 1 октомври малко след 14:00 ч. местно време полицаи в Торонто получават сигнал, че жена на около 60 години е намерена мъртва с видими наранявания.

На 2 октомври службите за спешна помощ в град Ниагарски водопад се отзовават на съобщения за безредици.

Когато полицията пристигнала, служителите открили Ланс Кънингам с критични наранявания и въпреки всички усилия на медиците 47-годишният мъж починал на място.

След това, на 3 октомври, малко след обяд в Хамилтън, на паркинг е открит мъж в безпомощно състояние със „значителни наранявания, които отговарят на намушкване с нож“, съобщават от полицията.

На мястото на инцидента службите за спешна помощ откриват 77-годишния Марио Билич, пенсиониран учител, и той е транспортиран до болница, където по-късно умира.

В хода на разследването полицията успява да свърже трите убийства и арестува Каулдхар в хотел.

Впоследствие й е повдигнато обвинение в три убийства.

Според местната полиция двама от убитите - Билич и Кънингам, са били случайно избрани, а третият е бил познат на Каулдхар, твърди тя.

