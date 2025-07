С лужители на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) арестуваха заместник-губернатора на граничната Брянска област Николай Симоненко по обвинения в злоупотреба със служебно положение, предаде ДПА.

Агенция ТАСС съобщи днес, че той и съучастниците му са обвинени в присвояване на най-малко 818 млн. рубли (10,4 млн. долара) при изграждането на укрепления по границата с Украйна.

Според източници от службите за сигурност това е отслабило отбранителните способности на Русия срещу Украйна.

Симоненко е заплашен от до 10 години затвор. Започнало е разследване и срещу шефа на строителния отдел на областния център град Брянск Евгений Жура.

Подобни случаи вече имаше в Курска област, която също граничи с Украйна. През април бившият губернатор на Курска област Алексей Смирнов и неговият заместник бяха арестувани по подозрение в злоупотреба със средства. Този случай също беше свързан с укрепления.

Предшественикът на Смирнов, Роман Старовойт, беше докладвал, че съоръженията са завършени, и по-късно беше назначен за министър на транспорта. В началото на месеца президентът Владимир Путин го освободи от длъжност, без да посочи причини, а няколко часа по-късно бе съобщено, че Старовойт се е самоубил.

