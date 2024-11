Генералите на Путин се обръщат един срещу друг

Г енерал от армията е арестуван по подозрение в корупция, след като бившият му началник го е издал.

Задържането на генерал-майор Александър Оглоблин, бивш ръководител на руския отдел за военни комуникации, е последният арест на високопоставен руски военен на фона на спекулациите за репресии срещу висшия команден състав на Владимир Путин.

Оглоблин е задържан в предварителен арест по подозрение, че е приел подкуп на стойност 10 млн. рубли (103 000 долара) от телекомуникационна компания, за да си осигури договори с Министерството на отбраната, според руския Следствен комитет, съобщава бизнес вестник „ Комерсант“.

През февруари 2022 г. Оглоблин вече беше осъден на четири години и половина за присвояване по отделни обвинения, но беше освободен предсрочно, след като даде показания срещу бившия си началник Вадим Шамарин, който беше заместник-началник на Генералния щаб на Русия. Според „ Комерсант“ обаче вторият арест на Оглоблин е последван от показания, дадени срещу него от Шамарин.

Шамарин е обвинен, че е получавал подкупи за обществени поръчки от производителя на пермския телефонен завод Telta. Той си е разделил подкупа с Оглоблин, което е разкрил като част от споразумението със следователите, съобщава „ Комерсант“. При отразяването на историята изданието „Нов глас на Украйна“ заяви, че Шамарин може да е искал да отмъсти на бившия си подчинен.

