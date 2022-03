Арестуваха режисьора на "Черната пантера", объркаха го за обирджия

Р ежисьорът на филма "Черната пантера" Райън Куглър за кратко е бил арестуван от полицията в Атланта през януари, след като бил объркан с банков обирджия, предаде Ройтерс.

Това става ясно от видеозапис, разпространен от органите на реда в американския град.

Куглър (35 г.) е задържан на 7 януари, след като посетил офис на Bank of America, за да осъществи финансова операция, пише електронното издание на сп. "Variety".

#BlackPanther director Ryan Coogler was mistaken for a bank robber at an Atlanta branch of Bank of America and was briefly handcuffed before local police officers realized he "was never in the wrong" https://t.co/hSQEzQ4yiX pic.twitter.com/m6rJHSNFGk