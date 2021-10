Арестуваха рапъра Тайга за домашно насилие

Р апърът Тайга беше арестуван в Лос Анджелис по подозрения за домашно насилие и освободен под гаранция от 50 000 долара, съобщи Асошиейтед прес.

Поводът са снимки, качени от бившата приятелка на рапъра Камарин Суонсън в интернет, на които е с насинено око.

"Малтретирана съм емоционално, психически и физически и няма да го крия", написа в Instagram 22-годишната дизайнерка.

Представител на Тайга не отговори на запитване за коментар от агенцията.

Рапърът с рождено име Майкъл Стивънсън е имал също връзки с риалити звездите Кайли Дженър и Блек Чайна.

Roommates, it looks like Tyga is under fire for allegedly assaulting his ex-girlfriend model Camaryn Swanson. According to @TMZ the former couple got into it after Camaryn allegedly showed up at his home screaming around 3 am. https://t.co/iXqYThGWzS pic.twitter.com/hpV8cmYKzy