А рестуваха младежа, който беше взел заложници в предградие на Тулуза, съобщава АФП.

Четири жени бяха освободени "без наранявания", след като 17-годишен младеж ги държа като заложници в продължение на 5 часа в бар, недалеч от летището на града.

Заложническа криза до Тулуза

Няколко часа, след като освободи заложниците, въоръжения младеж все още се беше барикадирал в заведението, а полицията преговаряше с него да се предаде.

Прокуратурата обяви на пресконференция, че 17-годишният извършител има полицейско досие за нападение срещу полицай и обир, както и арест по време на демонстрация на антиправителственото движение "жълтите жилетки", като е бил задържан през декември.

Въпреки това прокуратурата го определи като "лице, за което се считало, че не представлява опасност".

Във вторник следобед младежът нахлул в заведението в квартал Бланяк, стрелял два пъти в тавана и заплашил, че ако дойдат полицаи ще ги застреля, обяви прокуратурата, която не разпространи името на извършителя, който все още е непълнолетен.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Приятел на бащата на извършителя казал на журналисти, че младежа е местен и се казва Янис.

Кметът на Бланяк обяви, че престъплението не представлява терористичен акт, като полицията се съгласи с неговата оценка.

Младежът оставил у дома писмо с депресивни мисли, но мотивите за действията му остават неясни.

French police say an armed man has taken four hostages in a store on the outskirts of Toulouse https://t.co/0zRLTzR3Jw