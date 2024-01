Андрю Лойд Уебър призна за проблеми с полтъргайст

А ндрю Лойд Уебър споделя, че веднъж е повикал свещеник в дома си в Лондон, за да му помогне да премахне полтъргайст.

Прочутият композитор, чиито хитови мюзикъли от Уест Енд включват “The Phantom of the Opera” ("Фантомът на операта"), твърди, че духът поставял театрални сценарии в "тъмна стая".

Той казва, че призрачната дейност е приключила, след като свещеник е посетил притежавания от него имот от 19-ти век в Белгравия.

В интервю за The Telegraph лорд Лойд Уебър обсъжда дали някой от неговите театри е обитаван от духове. 75-годишният мъж посочва, че никога не е виждал призрак - но е бил свидетел на необичайна дейност в дома си.

"Имах къща, която се намираше на площад Итън, в която имаше полтъргайст. Той вземаше театрални сценарии и ги слагаше на купчина в някоя тъмна стая. Накрая се наложи да извикаме свещеник, който да го отпрати”, казва Уебър.

Полтъргайст се описва като дух или свръхестествена сила, която е способна да движи предмети, да издава звуци или дори да хапе и щипе.

Лорд Лойд Уебър създава емблематичната музика за The Phantom Of The Opera, която се играе за първи път в Уест Енд през 1986 г.

Фантомът в спектакъла и в романа на Гастон Леру се отнася до обезобразен музикален гений, който обитава Парижката опера.

Композициите му за други известни мюзикъли включват “Cats”, “Jesus Christ Superstar” и “Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat” ("Котките", "Исус Христос суперзвезда" и "Джоузеф и невероятният цветен плащ" - бел. ред.).

Актьорът Патрик Стюарт също твърди, че е видял фигура на сцената на театър "Хеймаркет" в Лондон, докато е играл заедно с Иън Маккелън в постановката "В очакване на Годо" през 2009 г.

“Призракът беше облечен в сако. Мисля, че имаше риза - доста старомодна карирана риза с вратовръзка отдолу", коментира Стюарт.