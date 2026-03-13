Свят

Американски военен самолет се разби в Ирак, четирима са загинали

Групировката „Ислямска съпротива в Ирак“, обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое отговорност за инцидента

Обновена преди 9 минути / 13 март 2026, 06:54
Ч етирима от общо шестима членове на екипажа на американски самолет цистерна, който се разби вчера в Западен Ирак, са загинали, посочи в изявление Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

Оттам добавиха, че усилията за спасяване на останалите двама членове на екипажа продължават.

В нито една иракска ракета, изстреляна срещу Кувейт, не са открити биологични или химически вещества

СЕНТКОМ заяви, че в мисията са участвали два самолета, единият от които е кацнал безпроблемно, а вторият "се е разбил в западната част на Ирак".

"Обстоятелствата около инцидента се разследват. Той не се дължи на вражески обстрел или огън от страна на съюзнически сили“, се казва още в изявлението.

СЕНТКОМ не даде по-подробна информация за инцидента.

Американски военен самолет падна във водите на Източното Средиземноморие

Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое снощи отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак, предаде Ройтерс.

В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.

Ирак съобщи за два свалени US самолета

Междувременно френски войник беше убит, а петима ранени при обстрел на базата им в Ирак. Предполага се, че става въпрос за дрон от Иран. Французите са били на антитерористично обучение в Иракски Kюрдистан.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
