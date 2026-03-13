Американски военен самолет се разби в Ирак, четирима са загинали

Ч етирима от общо шестима членове на екипажа на американски самолет цистерна, който се разби вчера в Западен Ирак, са загинали, посочи в изявление Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.
Оттам добавиха, че усилията за спасяване на останалите двама членове на екипажа продължават.
В нито една иракска ракета, изстреляна срещу Кувейт, не са открити биологични или химически вещества
US refuelling plane crashes in Iraq, military says https://t.co/bCZ1paSCu8— BBC News (World) (@BBCWorld) March 12, 2026
СЕНТКОМ заяви, че в мисията са участвали два самолета, единият от които е кацнал безпроблемно, а вторият "се е разбил в западната част на Ирак".
"Обстоятелствата около инцидента се разследват. Той не се дължи на вражески обстрел или огън от страна на съюзнически сили“, се казва още в изявлението.
СЕНТКОМ не даде по-подробна информация за инцидента.
Американски военен самолет падна във водите на Източното Средиземноморие
Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое снощи отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак, предаде Ройтерс.
В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.
Ирак съобщи за два свалени US самолета
Междувременно френски войник беше убит, а петима ранени при обстрел на базата им в Ирак. Предполага се, че става въпрос за дрон от Иран. Французите са били на антитерористично обучение в Иракски Kюрдистан.