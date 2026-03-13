Американски военен самолет се разби в Ирак, четирима са загинали

САЩ свалиха санкциите за купуването на руски суров петрол и нефтопродукти

Ч етирима от общо шестима членове на екипажа на американски самолет цистерна, който се разби вчера в Западен Ирак, са загинали, посочи в изявление Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

Оттам добавиха, че усилията за спасяване на останалите двама членове на екипажа продължават.

US refuelling plane crashes in Iraq, military says https://t.co/bCZ1paSCu8 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 12, 2026

СЕНТКОМ заяви, че в мисията са участвали два самолета, единият от които е кацнал безпроблемно, а вторият "се е разбил в западната част на Ирак".

"Обстоятелствата около инцидента се разследват. Той не се дължи на вражески обстрел или огън от страна на съюзнически сили“, се казва още в изявлението.

СЕНТКОМ не даде по-подробна информация за инцидента.

Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое снощи отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак, предаде Ройтерс.

В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.

Междувременно френски войник беше убит, а петима ранени при обстрел на базата им в Ирак. Предполага се, че става въпрос за дрон от Иран. Французите са били на антитерористично обучение в Иракски Kюрдистан.