Американска ядрена подводница изплава в Куба зад руския флот

П одводница на Военноморските сили на САЩ изплува в кубинския залив Гуантанамо в четвъртък, непосредствено след акостирането на руска флотилия в Хавана 24 часа по-рано.

"USS Helena, една от около две дузини ядрени подводници от клас "Лос Анджелис", въоръжени с конвенционални оръжия, извършва рутинно посещение на пристанище... докато изпълнява мисията си за глобална морска сигурност и национална отбрана", обяви Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) в социалните медии.

US nuclear attack submarine surfaces in Cuba behind Russian fleet https://t.co/AWbu2DC4Pu pic.twitter.com/gJKjRO23yY