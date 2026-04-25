Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

"Режимът на сръбския президент Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона"

25 април 2026, 20:32
Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"
С ръбският президент Александър Вучич определи като глупак докладчика на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула.

"Не разбрах неговото послание. Той често говори, винаги кратко и глупаво. Те смятат, че ние трябва да им се подмазваме, за да променят езика си по отношение на Сърбия. Неговата единствена цел е да срине Сърбия. Знаете колко ме интересува това“, каза Вучич по повод коментара на Пицула за режима в Белград и поведението на Вучич в региона.

Вучич в София: Театър на цинизма

Вчера Пицула заяви, че "вътрешната ситуация в Сърбия става все по-лоша, защото режимът засилва репресиите, назначава изключително лоялни хора в медиите, армията и полицията“. Според евродокладчика налице е "шизофренна ситуация, при която Вучич търси пари от Европейския съюз и едновременно го демонизира". "Брюксел трябва да прекрати това и да промени както наратива, така и политиката на угодничество към Вучич", подчерта докладчикът и добави, че може да изглежда, че натискът на ЕС върху режима в Белград не е толкова силен и постоянен, както преди няколко месеца по време на протестите, но това впечатление може да бъде подвеждащо.

"Това е време, в което несигурността в Сърбия ще нараства с приближаването на изборите, за които не знаем кога и как ще се проведат“, каза Пицула и поясни, че "ЕС греши, като прилага няколко аршина към автократите и диктаторите“, сред които включи и Александър Вучич. "В този случай става дума за държава, която преговаря за членство — не можем да имаме различни стандарти за тези, които са автократи и диктатори. Готови сме да осъдим Путин за Украйна, но сме по-снизходителни към Нетаняху и Вучич“, подчерта Пицула. Според него "пътят на Сърбия към ЕС е осеян с още много въпросителни“. Режимът на сръбския президент Александър Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона, каза още той.

Заплаха за Балканите? ЕП посочи режима на Вучич като източник на нестабилност

Според Вучич "официални лица като Пицула измислят неща“ за престоя му по време на войната в Босна и Херцеговина и за т.нар. "Сараевско сафари“. Под този термин се определя организираните стрелби срещу мирни граждани по време на сръбската обсада на босненската столица Сараево. За това подробно писа журналистът Домагой Маргетич, за когото Вучич днес каза, че е "местен кретен, когото хърватските служби са използвали за това“.

"Те знаят, че аз винаги съм тук, за да защитавам Сърбия и нямам нужда да им се подмазвам и да им се харесвам“, каза още Александър Вучич. 

По темата

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
От суперколи до практични SUV: BYD иска глобална доминация

От суперколи до практични SUV: BYD иска глобална доминация

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 3 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 3 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 3 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 3 дни
Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Свят Преди 49 минути

Колата е извадена от водата, а полицията очаква експертиза да покаже какви са причините за инцидента

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

България Преди 2 часа

Двете агитки направиха хубави хореографии - сектор Г посвети своята на починалата легенда Джони Велинов, а "сините" запалянковци - на 150 години от Априлското въстание

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Любопитно Преди 3 часа

Лекари предупреждават, че затлъстяването предизвиква хронично възпаление и физическо свиване на мозъчната тъкан. Научете как промените, наподобяващи болестта на Алцхаймер, могат да бъдат спрени и дори обърнати чрез навременни мерки

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Любопитно Преди 3 часа

Морковената торта често се възприема като нещо традиционно и балансирано – без излишна тежест, но с наситен и богат вкус

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване разкрива, че комбинация от два плода значително подобрява съдовата функция и регулира кръвното налягане, превръщайки се в лесна стратегия срещу сърдечносъдови заболявания

<p>Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от &quot;преяждане с власт&quot;</p>

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от "преяждане с власт"

България Преди 4 часа

По думите ѝ първият проблем, с който ще се срещне Радев в следващите месеци, са президентските избори

<p>След два месеца хаос небето над Техеран се отваря</p>

Възобновиха международните полети от Техеран

Свят Преди 4 часа

Самолети излетяха към Истанбул, Маскат и Медина след месеци прекъсване

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Свят Преди 4 часа

В резултат на инцидента са били евакуирани над 200 души от района

<p>Обрат по делото &quot;Мадуро&quot;: Вашингтон прави отстъпка за съдебния процес</p>

САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвоката на Мадуро по делото за трафик на наркотици

Свят Преди 5 часа

Промяната в санкциите цели да не се провали делото

<p>След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков</p>

След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков

България Преди 5 часа

Социалистите се събраха, след като столетницата за първи път не успя да влезе в НС

Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Свят Преди 5 часа

Властите в Днепропетровск казаха, че при масираната атака срещу града са ранени повече от 30 души

<p>Какво каза Йотова за бъдещето на Европа</p>

Илияна Йотова отбеляза 21 години от подписването на договора за ЕС

България Преди 5 часа

Апел за диалог, дипломация и стабилност в ЕС

Доналд Тръмп

Законът за 60-те дни и войната на Доналд Тръмп: Какво ще се случи

Свят Преди 6 часа

Закон от времето след Виетнамската война поставя 60-дневен срок за използването на военна сила без одобрението на Конгреса. Войната в Иран, за която администрацията на Тръмп не потърси одобрение, достига този 60-дневен срок на 1 май

Столицата на Мали, Бамако

Мали под обстрел: Координирани атаки разтърсват столицата Бамако

Свят Преди 6 часа

Въоръжени групи са започнали координирани атаки в цялата територия на Мали. В изявление, публикувано в събота сутринта, от управляващата военна хунта съобщиха, че „сраженията продължават“

<p>От 1 до 34: Жените в новия парламент &ndash; пълна статистика по партии&nbsp;</p>

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

България Преди 7 часа

Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Това означава, че 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 – мъже

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Любопитно Преди 7 часа

Вижте подробен календар на червените дни

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Моделка направи Красен Кралев баща отново на 59!

Edna.bg

Ал Пачино на 86: актьорът, който направи злодеите незабравими

Edna.bg

Левски е на победа от титлата във волейболното първенство

Gong.bg

Костадинов: За първи път от последните 17 години играчите и целият отбор са на нивото на феновете

Gong.bg

От изборите до редовното правителство: Каква е процедурата стъпка по стъпка

Nova.bg

Президентът свиква първото заседание на 52-рото НС в четвъртък?

Nova.bg