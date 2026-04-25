Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

С ръбският президент Александър Вучич определи като глупак докладчика на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула.

"Не разбрах неговото послание. Той често говори, винаги кратко и глупаво. Те смятат, че ние трябва да им се подмазваме, за да променят езика си по отношение на Сърбия. Неговата единствена цел е да срине Сърбия. Знаете колко ме интересува това“, каза Вучич по повод коментара на Пицула за режима в Белград и поведението на Вучич в региона.

Вчера Пицула заяви, че "вътрешната ситуация в Сърбия става все по-лоша, защото режимът засилва репресиите, назначава изключително лоялни хора в медиите, армията и полицията“. Според евродокладчика налице е "шизофренна ситуация, при която Вучич търси пари от Европейския съюз и едновременно го демонизира". "Брюксел трябва да прекрати това и да промени както наратива, така и политиката на угодничество към Вучич", подчерта докладчикът и добави, че може да изглежда, че натискът на ЕС върху режима в Белград не е толкова силен и постоянен, както преди няколко месеца по време на протестите, но това впечатление може да бъде подвеждащо.

"Това е време, в което несигурността в Сърбия ще нараства с приближаването на изборите, за които не знаем кога и как ще се проведат“, каза Пицула и поясни, че "ЕС греши, като прилага няколко аршина към автократите и диктаторите“, сред които включи и Александър Вучич. "В този случай става дума за държава, която преговаря за членство — не можем да имаме различни стандарти за тези, които са автократи и диктатори. Готови сме да осъдим Путин за Украйна, но сме по-снизходителни към Нетаняху и Вучич“, подчерта Пицула. Според него "пътят на Сърбия към ЕС е осеян с още много въпросителни“. Режимът на сръбския президент Александър Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона, каза още той.

Според Вучич "официални лица като Пицула измислят неща“ за престоя му по време на войната в Босна и Херцеговина и за т.нар. "Сараевско сафари“. Под този термин се определя организираните стрелби срещу мирни граждани по време на сръбската обсада на босненската столица Сараево. За това подробно писа журналистът Домагой Маргетич, за когото Вучич днес каза, че е "местен кретен, когото хърватските служби са използвали за това“.

"Те знаят, че аз винаги съм тук, за да защитавам Сърбия и нямам нужда да им се подмазвам и да им се харесвам“, каза още Александър Вучич.