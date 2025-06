Взрив разтърси танкер с милион барела петрол край Либия

Е ксплозия е разтърсила танкер, превозващ около един милион барела суров петрол, край бреговете на Либия на 27 юни, съобщи днес говорител на компанията оператор на кораба "Ти Ем Ес Танкерс", цитиран от Ройтерс.

Танкерът "Виламура", плаващ под флага на Маршаловите острови, е напуснал либийското пристанище Зуетина и се е отправил към Гибралтар, когато в машинното отделение е отекнал взрив, съобщи компанията.

#BREAKING An oil tanker carrying about 1 million barrels of crude oil experienced an engine room explosion off the coast of Libya on June 27. As reported, fortunately, no... https://t.co/4s5UvxMRJq