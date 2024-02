Актьор от "Сам вкъщи" се призна за виновен в дело за домашно насилие

Б ившият актьор от „Сам вкъщи“ Девин Ратрей се призна за виновен по две обвинения в домашно насилие, постигайки сделка, която ще го издържи извън затвора.

Признаването на вината слага край на делото на Ратрей за домашно насилие, три години след като той беше арестуван след кавга с жена през декември 2021 г.

"Home Alone" star Devin Ratray has pleaded guilty to two counts of domestic violence.



