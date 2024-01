"Ето как се умира": Актьор от "Сам вкъщи" със здравословни и съдебни проблеми

С ъобщава се, че звездата от „Сам вкъщи“ Девин Ратрей е бил хоспитализиран „в критично състояние“, което е довело до забавяне на процеса срещу него за домашно насилие.

Член на семейството каза пред TMZ в понеделник, че актьорът, известен най-вече с ролята на по-големия брат на героя на Маколи Кълкин в емблематичните коледни класики, вече е изписан от болницата.

Източникът отбеляза, че Ратрей, на 47 години, сега „се е върнал у дома и почива по лекарско предписание“.

Те не уточниха какво е причинило хоспитализацията или кога е възникнал предполагаемият здравословен проблем.

Изборът на съдебни заседатели за делото му за домашно насилие трябваше да започне днес в Оклахома, но процесът беше отложен за февруари.

Това идва повече от две години, след като Ратрей беше обвинен насилие над приятелката си, преди да я заплаши, че ще „умре“.

Актьорът бил в Оклахома Сити през декември 2021 г. с приятелката си, чиято самоличност не беше разкрита пред обществеността.

След като изпил цяла бутилка вино, двама негови фенове се приближили до него с молба за автограф, което накарало Ратрей да побеснее. Неговата приятелка дала на феновете две подписани картички с автографи, без да иска пари, и се върнала в хотелската им стая в Hyatt Place Oklahoma City.

