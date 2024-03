Служител на ЕЦБ: ЕС трябва да конфискува руски активи, ако иска Украйна да спечели войната

П олитиците трябва да престанат да се притесняват за финансовите и правните последици от изземването на приходите от замразени руски активи за въоръжаване на Украйна, а да признаят, че агресията на Москва представлява много по-голям риск за европейската икономика. Това е заявил високопоставен служител на Европейската централна банка (ЕЦБ) пред Politico.

"Разбира се, че средствата на агресора трябва да бъдат използвани. В обикновен геополитически смисъл украинците се нуждаят от пари и ние трябва да ги осигурим - това е в наш общ интерес", заяви в интервю управителят на Латвийската централна банка Мартинш Казакс.

Въпросът е дали "да събирате данъци от гражданите си, или да използвате активите на агресора... ако войната е дълга, кървава и изключително скъпа, в един момент ще трябва да посегнете към активите", категоричен е той.

Европейската комисия даде предложение, което бе прието, да бъдат използвани печалбите от замразените активи. Такива са например тези на Руската централна банка в белгийския депозитар “Евроклиър”. Така трябва да бъдат финансирани затихващите военни действия в Украйна, тъй като други източници на финансиране пресъхват, припомня Politico.

Докато Вашингтон настоява ЕС да изземе средствата, Комисията се стреми да постигне компромис с план, при който ще бъдат използвани само приходите.

ЕЦБ се противопоставя на подобни действия, тъй като има опасения, че подобен ход може да противоречи на международните закони, гарантиращи имунитета на активите на централните банки, държани в чуждестранни резерви. Тя се опасява, че това на свой ред може да застраши доверието в еврото.

"Въоръжаването на една валута неизбежно намалява нейната привлекателност и насърчава появата на алтернативи", заяви по-рано тази година управителят на Италианската централна банка Фабио Панета, като отбеляза успеха на Китай в предлагането на пазара на собствената му валута след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.

Но този аргумент важи и за двете страни - каза латвиецът. Той изтъкна, че ако се допусне изчерпване на средствата за украинските военни действия, което ще окуражи руската агресия (и в крайна сметка ще ѝ позволи да възтържествува), това ще има по-широко въздействие върху доверието в Европа, което на свой ред ще се отрази и върху еврото, а оттам и върху ценовата и финансовата стабилност - основната цел на ЕЦБ.

"Ако възпиращата ни сила срещу Русия е слаба и има нападение, което надхвърля границите на Украйна ... това прави Европа по-малко надеждна", заяви Казакс.

"Така че по отношение на международната роля на еврото, изземването на активи, ще има своите последици, но алтернативата е още по-лоша”, смята той.

Той смята, че всеки негативен ефект върху международната роля на еврото вероятно вече се е проявил, след като ЕС наложи санкции на Русия и замрази активите ѝ през 2022 г.

