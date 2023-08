CNN за смъртта на Пригожин: Той живя така, както умря: Насилствено, пламенно и в центъра на интригата

А ко последната глава на Евгений Пригожин наистина е написана, той е живял така, както очевидно е умрял: Насилствено, пламенно и в центъра на интригата. Това пише CNN по повод на смъртта на шефа на групировката "Вагнер". Ето какво още пише изданието по повод последните събития:

Фактите все още само започват да се изясняват. В сряда следобед бизнес самолет Embraer Legacy, регистриран на шефа на наемниците на Вагнер, пада от небето и се разбива южно от село Куженкинское в Тверска област в Русия. Всичките 10 души на борда са загинали. Държавната авиационна агенция на Русия съобщи, че Пригожин е бил на борда.

Но не след дълго в интернет се появиха различни теории. Дали самолетът е бил свален? Или може би на борда е била поставена бомба? И дали Пригожин наистина е загинал? Руският архипропагандист Владимир Соловьов сякаш намекна за това, като в изявление в Telegram намекна, че съобщенията за смъртта на олигарха са преждевременни.

Кой беше Евгений Пригожин?

Украинците и техните съюзници, намекна Соловьов, "разпространяват фалшиво съобщение за смъртта на Евгений Пригожин" въз основа на репортаж на руския държавен телевизионен канал "Россия-24".

Соловьов, който е добре известен с това, че си играе с фактите, бързо даде заден ход. Но обстоятелствата на катастрофата, както и откритата конфронтация на Пригожин с Кремъл през юни, изглеждат като извадени от страниците на второкласен трилър.

В края на краищата, в дните след неуспешния поход на неговите войски към Москва, руската държавна телевизия разкрива склонността на Пригожин към перуки, маскировки и множество паспорти, открити в една от гангстерските му резиденции.

И нямаше да е съвсем необичайно за Пригожин - който управляваше прословутите "ферми за тролове", участвали в намесата в президентските избори през 2016 г. - да троли света, като инсценира смъртта си. В края на краищата руски разследващи агенции съобщиха, че ръководителят на "Вагнер" очевидно е използвал поне един двойник.

Лигави неща, разбира се, но може би не по-лигави от собствените изпълнения на Пригожин. В крайна сметка това е човекът, който настояваше за по-добри средства за своите бойци в Украйна, като публикуваше ужасяващи снимки на изпочупените им тела. А нецензурните му тиради срещу висшето военно ръководство на Русия, което той обвиняваше, че е "дебелокожо", затвърдиха репутацията му на злодей от централния кастинг.

Но подобни спекулации оставят настрана главното. Пригожин вече не е фактор в руската политика. Батя - бащинският прякор, който някои от хората му използваха за него - е напуснал сградата.

Кой има мотив?

Следственият комитет, най-висшият руски правоохранителен орган, е започнал наказателно разследване на катастрофата. Разследването се води по чл. 263 от Наказателния кодекс на Руската федерация - нарушаване на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на въздушния транспорт.

Ръководенето на разследването от страна на Следствения комитет едва ли е обещаващо развитие, поне що се отнася до прозрачността в международната авиация. В края на краищата, агенцията за правоприлагане е в центъра на усилията за преследване на опонентите на руския президент Владимир Путин, включително на опозиционния лидер Алексей Навални. Да очакваме безпристрастен доклад от Следствения комитет е все едно да очакваме, че водещият на руската държавна телевизия ще спре да взима думата от Кремъл.

Независимо от това дали ще научим истинската причина за катастрофата, разследването, което тече в момента, насочва към един важен въпрос: Кой би имал мотив и средства да се отърве от Пригожин и неговите висши лейтенанти?

Лесният отговор - но в никакъв случай не единственият - за много наблюдатели е Путин.

Евгений Пригожин, собственик на военната компания "Вагнер Груп", пристига, за да отдаде последна почит на убития руски военен блогър Владлен Татарски по време на траурната церемония на Троекуровското гробище в Москва, Русия, събота, 8 април 2023 г. Татарски, известен с псевдонима си Максим Фомин, беше убит в неделя, 2 април, докато водеше дискусия в кафене на брега на реката в историческия център на Санкт Петербург, втория по големина град в Русия.

Катастрофата на самолета на Пригожин се случи само около два месеца след като Пригожин и Вагнер организираха своето въстание - най-голямото предизвикателство към управлението на Путин от повече от две десетилетия.

Само няколко дни след бунта разяреният Путин даде да се разбере, че смята действията на Вагнер за форма на държавна измяна. Макар да не спомена Пригожин по име, той обвини "организаторите на бунта", че са предали самата Русия.

Това е сериозно обвинение, но през седмиците, последвали въстанието на Вагнер, не се стигна до бързи репресии от страна на Кремъл.

На Вагнеровите бойци беше разрешено да се преместят в съседна Беларус по силата на споразумение, за което се твърди, че е сключено от беларуския президент Александър Лукашенко. А Пригожин - макар и да не се изтъкваше - продължаваше да се появява в публичното пространство, като се ръкуваше с африкански служител в кулоарите на срещата на върха Русия-Африка в Санкт Петербург и направи изявления относно преврата в Нигер.

Но Пригожин, при цялата си надутост, може би не забравяше, че отмъщението е ястие, което е най-добре да се сервира поне хладко, независимо колко врагове има.

